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Қоғам

Каспийде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көмек жинаудың бірыңғай операторы анықталды

Қазақстанда Каспийде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көмек жинаудың бірыңғай операторы анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 14:15 Сурет: gov.kz
Маңғыстау облысының әкімдігі Каспий теңізінде әскери міндетін атқару кезінде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына қосымша материалдық көмек көрсету үшін қаражат жинайтын бірыңғай операторды анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыс әкімдігі азаматтардан, бизнес өкілдері мен ұйымдардан қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына материалдық көмек көрсеткісі келетіндігі туралы көптеген өтініш түсіп жатқанын мәлімдеді.

"Осыған байланысты бұл процесті жүйелеу және көмек көрсетудің бірыңғай ресми тетігін қамтамасыз ету туралы шешім қабылданды. Бұл, соның ішінде алаяқтық әрекеттердің алдын алу мақсатында жасалды", – деді Маңғыстау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Ведомство қорға түсетін барлық қаражат тек қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларын қолдауға бағытталатынын атап өтті.

"Қаражат қатаң түрде мақсатты бағытқа жұмсалады және толық ашықтық қағидаттары сақталады. Қордың қызметі мен түсетін қаражаттың қозғалысы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының бақылауында болады", – деді Маңғыстау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Енді қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көмек көрсеткісі келетін азаматтар, бизнес өкілдері мен ұйымдар қаражатты қордың ресми деректемелері арқылы аудара алады.

"Алаяқтықтың алдын алу мақсатында облыс әкімдігі азаматтарды ақша қаражатын жеке банк карталарына, жеке тұлғалардың шоттарына немесе белгісіз деректемелер бойынша аудармауға шақырады", – деп хабарлады Маңғыстау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі.

Ресми деректемелер:

"Ұлттық рух" қоғамдық бірлестігі

БСН: 090140013447

Банк: "Alatau City Bank" АҚ

БСК: TSESKZKA

ЖСК: KZ03998PTB0000488655

Валюта: KZT

2026 жылғы 24 қыркүйекте Маңғыстау облысында әскери-теңіз оқу-жаттығуы кезінде 17 әскери қызметшіні Каспий теңізіне толқын алып кеткен. Олар теңіз жағалауында оқу-жауынгерлік тапсырмаларды орындап жатқан кезде ауа райы күрт нашарлап, жел күшейген.

"Олардың үшеуі құтқарылды, 14 адам қаза тапты", – деді ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі.

Қайғылы оқиғаны тергеу үшін елде Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев төрағалық ететін Үкіметтік комиссия құрылды.

Қазақстан Бас прокуратурасы да мәлімдеме жасап, күдіктілердің анықталғанын хабарлады:

"Қызметіне салғырт қараған, сондай-ақ метеорологиялық жағдайды ескере отырып, жеке құрамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бақылау жүргізбеген және қажетті шараларды қабылдамаған, құтқару жұмыстарын тиісінше ұйымдастырмаған лауазымды тұлғалар анықталды. Осының салдарынан адамдар қаза тапты".

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қаза болған әскери қызметшілердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, 25 қыркүйекті Қазақстанда жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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Маңғыстау облысының әкімдігі 2026 жылғы 25 қыркүйекте Каспийдегі қайғылы оқиғадан қаза тапқан және зардап шеккен әскери қызметшілердің отбасыларына материалдық көмек тек ерікті түрде көрсетілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
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