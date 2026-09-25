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Қоғам

"Ұядан бал арасын суырып жеді": Шығыс Қазақстанда аш аю омартаны талқандады

&quot;Ұядан бал арасын суырып жеді&quot;: Шығыс Қазақстанда аш аю омартаны талқандады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 19:35 Сурет: pixabay
Риддер маңындағы шаруа қожалығына түнде келген аю айтарлықтай шығын келтірді: аш жыртқыш омарталарға басып кіріп, ара ұяларын қиратып, куәгерлердің көз алдында бал жеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

25 қыркүйекте Noks.kz жазғандай, жануарды таңертең ерте жергілікті тұрғындарды иттердің қатты үрген дауысы оятқаннан кейін байқаған. Куәгерлердің бірі жыртқышты ара ұяларының арасынан көргенін айтты.

"Оны шу шығарып қумақ болған әрекеттер нәтиже бермеді: аю өзіне шабуыл жасаған араларға қарамастан, зақымданған ұядан бал арасын суырып жей берді. Шамамен жарты сағаттан кейін ол аумақтан кетіп қалды", – делінген хабарламада.

Аю кеткеннен кейін қожайындар бес ара ұясының қирағанын анықтаған. Онымен бірге қыстауға дайындалған ара топтары да жойылған. Ал үй жануарларына зиян келмеген. Фермада болған сиырлар мен бұзаулар аман қалған.

Кейін аюдың жақын маңдағы тағы бір омартаға да барғаны белгілі болды. Алайда ол жерде ара ұялары металл торлы платформаға қойылғандықтан, жыртқыш олардың біреуін ғана зақымдап, аяғымен балға қол жеткізген.

Бірнеше шабуылдан кейін омарташылар күзетті күшейтті: олар қаладан иттер әкеліп, аумақты жарықтандыру үшін генератор қосты және түнгі кезекшілікті ұйымдастырып, түнгі көру құрылғыларын қолдана бастаған. Қожайындар жыртқыштар қысқы ұйқыға кететін суық түскенге дейін қорғанысты ұстап тұруды жоспарлап отыр.

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Айдос Қали
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