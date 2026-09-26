Қорғаныс министрі Маңғыстауда қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларымен кездесті
Кездесу барысында министр қаза болғандардың туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, орны толмас қазаға байланысты отбасылардың қайғысына ортақ екенін жеткізді.
"Олар біз үшін жай ғана әскери қызметшілер емес – біздің қаруластарымыз, ұлдарымыз бен бауырларымыз. Олардың қазасы – барша Қарулы күштер үшін орны толмас ауыр қаза. Біз туған-туыстары мен жақындарының қайғысына ортақтасып, осы қиын кезеңде олармен бірге боламыз", – деді Дәурен Қосанов.
Қаза болған әскери қызметшілердің үшеуі – Мейрамбек Бердіханов, Азамат Мәдіхан және Дастан Бегей Жаңаөзен қаласынан, ал Мирас Тұрдыбекұлы Жетібай ауылынан мерзімді әскери қызметке шақырылған.
Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, олар әскери қызмет барысында өздерін жауапты әрі тәртіпті әскери қызметшілер ретінде танытып, Отан алдындағы борыштарын адал атқарған.
Дәурен Қосанов қаза болғандардың отбасыларын Қорғаныс министрлігі қиындықпен жалғыз қалдырмайтынын айтты. Оларға жан-жақты көмек көрсетіліп, қажетті қолдау беріледі.
Сонымен қатар ведомство отбасылармен тұрақты байланыста болып, туындаған мәселелерді шешуге жәрдемдесетінін жеткізді.
Қаза болған әскери қызметшілердің есімі туған-туыстары мен жақындарының, қаруластарының және Қарулы күштердің жеке құрамының жүрегінде мәңгі сақталатыны айтылды.