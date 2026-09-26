#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
441.88
503.61
5.24
Қоғам

Қорғаныс министрі Маңғыстауда қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларымен кездесті

Қорғаныс министрі Маңғыстауда қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларымен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 09:09 Сурет: видео скрині
Маңғыстау облысында Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі, авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов оқу-жаттығу кезінде қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларымен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кездесу барысында министр қаза болғандардың туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, орны толмас қазаға байланысты отбасылардың қайғысына ортақ екенін жеткізді.

"Олар біз үшін жай ғана әскери қызметшілер емес – біздің қаруластарымыз, ұлдарымыз бен бауырларымыз. Олардың қазасы – барша Қарулы күштер үшін орны толмас ауыр қаза. Біз туған-туыстары мен жақындарының қайғысына ортақтасып, осы қиын кезеңде олармен бірге боламыз", – деді Дәурен Қосанов.

Қаза болған әскери қызметшілердің үшеуі – Мейрамбек Бердіханов, Азамат Мәдіхан және Дастан Бегей Жаңаөзен қаласынан, ал Мирас Тұрдыбекұлы Жетібай ауылынан мерзімді әскери қызметке шақырылған.

Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, олар әскери қызмет барысында өздерін жауапты әрі тәртіпті әскери қызметшілер ретінде танытып, Отан алдындағы борыштарын адал атқарған.

Дәурен Қосанов қаза болғандардың отбасыларын Қорғаныс министрлігі қиындықпен жалғыз қалдырмайтынын айтты. Оларға жан-жақты көмек көрсетіліп, қажетті қолдау беріледі.

Сонымен қатар ведомство отбасылармен тұрақты байланыста болып, туындаған мәселелерді шешуге жәрдемдесетінін жеткізді.

Қаза болған әскери қызметшілердің есімі туған-туыстары мен жақындарының, қаруластарының және Қарулы күштердің жеке құрамының жүрегінде мәңгі сақталатыны айтылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов алдын ала ескертусіз &quot;Астана&quot; өңірлік қолбасшылығының Қарағанды гарнизонындағы 31775 әскери бөліміне келді.
13:31, 04 тамыз 2025
Қорғаныс министрі мерзімді әскери қызметшілердің тамақтануын жеке барып тексерді
Қорғаныс министрі Шымкентте әскери колледжді ашты
16:26, 03 қыркүйек 2025
Қорғаныс министрі Шымкентте әскери колледжді ашты
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов жоғалған Әуе қорғанысы күштерінің EC-145 тікұшағын іздеу жұмыстарының барысымен жеке танысты.
09:34, 30 шілде 2025
"Соңына дейін әрекет етеміз": Қорғаныс министрі Алматы облысында жоғалған тікұшақты іздеу туралы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арина Малиновская не сумела завоевать медаль Азиатских игр по пулевой стрельбе
10:15, Бүгін
Арина Малиновская не сумела завоевать медаль Азиатских игр по пулевой стрельбе
Нурбек Оралбай (в красном) на этапе Кубка мира-2025 в Астане
10:02, Бүгін
Нурбек Оралбай с разгромом вышел в 1/4 финала Азиады и встретится с топовым узбеком
Гандбол на Азиаде-2026
09:57, Бүгін
Казахстан обыграл Узбекистан в женском гандболе на Азиатских играх
Виктория Лян и Адель Жексенбинова вышли в плей-офф Азиатских игр по стрельбе из лука
09:44, Бүгін
Виктория Лян и Адель Жексенбинова вышли в плей-офф Азиатских игр по стрельбе из лука
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: