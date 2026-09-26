#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.88
503.61
5.24
Қоғам

Қорғаныс министрлігі Каспийдегі қайғылы оқиғадан кейін тексеріледі – Тоқаев өкімге қол қойды

Министерство обороны РК, МО РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2026 16:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін, 2026 жылғы 26 қыркүйекте, "Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіндегі істердің жай-күйіне кешенді тексеру жүргізу жөніндегі комиссия туралы" өкімге қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжаттың мәтіні Ақорда сайтында жарияланды.

"Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіндегі істердің жай-күйіне, оның ішінде әскери құрылымдарды қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету саласындағы жағдайға кешенді тексеру жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіндегі істердің жай-күйіне кешенді тексеру жүргізу жөніндегі комиссия құрылсын", – делінген құжатта.

Комиссия құрамына:

Аида Балаева – Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының орынбасары, Комиссия төрағасы;

Әлихан Смайылов – Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының төрағасы, Комиссия төрағасының орынбасары;

Ержан Жиенбаев – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары;

Жанат Элиманов – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы;

Мұрат Баймұқашев – Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Басшысы;

Мәди Тәкиев – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;

Жандос Өмірәлиев – Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары;

Әли Алтынбаев – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының бірінші орынбасары;

Азамат Әмрин – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрі кірді.

"Комиссия жүргізілген жұмыстың алғашқы нәтижелері туралы жеті күн ішінде баяндасын", – делінген Президент қол қойған құжатта.

Өкім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
11:01, 28 тамыз 2026
Қазақстан Үкіметі отставкаға кетті – президент Жарлыққа қол қойды
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
17:02, 12 маусым 2025
Тоқаев "Аквашаруашылық туралы" заңға қол қойды
Қол қойды, Жарлық, Тоқаев, Конституциялық комиссия, құру
21:33, 21 қаңтар 2026
Тоқаев Конституциялық комиссия құру туралы Жарлыққа қол қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Иван Иванов на Азиатских играх в Японии
17:43, Бүгін
Казахстанец Иван Иванов занял девятое место в толкании ядра на Азиатских играх в Японии
Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции встречи Барыс - Нефтехимик
17:16, Бүгін
Михаил Кравец признался, что ему стыдно за первые два периода матча с "Нефтехимиком"
Появился хайлайт матча &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot; с девятью шайбами в КХЛ
16:58, Бүгін
Появился хайлайт матча "Барыс" - "Нефтехимик" с девятью шайбами в КХЛ
&quot;Мы прибавляли&quot;: Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
16:53, Бүгін
"Мы прибавляли": Ли Карсли высказался о победе сборной Англии U-21 над Казахстаном
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: