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Қоғам

18 жастағы "Өрмекші адам" Семейде көлік тіркемесімен жүріп, полиция назарына ілікті

18 жастағы &quot;Өрмекші адам&quot; Семейде көлік тіркемесімен жүріп, полиция назарына ілікті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2026 17:00 Сурет: Instagram/abai_department_police
Семейде жарнамалық мақсатта көлікпен ерекше сапар ұйымдастырған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы 2026 жылғы 28 қыркүйекте Абай облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу барысында полицейлер Семейдегі аспалы көпір арқылы қозғалып бара жатқан Mitsubishi Pajero көлігінің тіркемесінде "Өрмекші адам" костюміндегі ер адам отырған видеоға назар аударған.

Белгілі болғандай, бұл ерекше сапар қаладағы мейрамханалардың бірін жарнамалау мақсатында ұйымдастырылған. Полиция қызметкерлері видеоға түскендерді анықтап, бөлімшеге жеткізген.

"Mitsubishi Pajero көлігінің 23 жастағы жүргізушісі көлік құралының кабинасынан тыс, яғни тіркемеде жолаушы тасымалдағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ерекше жарнамалық сапардың басқа да қатысушылары полиция назарынан тыс қалмады. 18 жастағы "Өрмекші адам" мен оның түсірілімдегі 25 жастағы серіктесі де жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деп хабарлады Абай облысы ПД баспасөз қызметі.

Құқық қорғау органдары азаматтарға ең креативті жарнамалық идеяның өзі қауіпсіздік пен заң талаптарынан аспауы керектігін еске салды.

Бұған дейін TikTok-та қаралы күнге қатысты айтқан сөзі қазақстандыққа 10 тәулікке қамауға алуға себеп болғаны хабарланған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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