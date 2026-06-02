#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Құқық

Жасырын камера сұмдық жағдайдың бетін ашты: Семейде жалдамалы қызметкер 91 жастағы әжейді қорлап келген

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 22:58 Фото: zakon.kz
Семейде жасырын камера жалдамалы әлеуметтік қызметкердің 91 жастағы зейнеткерді қорлап, оны балағаттап жатқан сәтін түсіріп алған. 2026 жылғы 2 маусымда болған бұл оқиғаға қатысты Абай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, іштей күдіктенген Семей тұрғыны үйде қалғанда әжесіне жалдамалы қызметкердің қалай қарайтынын тексеру туралы шешім қабылдайды. Оның күдігі бекер болмады, жасырын камера таспасына кейін әлеуметтік желі мен Telegram арналарда тараған кадрлар түскен.

Видеода жалдамалы қызметкер өз міндеттерін елемейтінін, дәрменсіз қарияны ашық түрде мазақ еткенін анық көруге болады: балағат сөздер, қол көтеру, дөрекі түрде итере салу дегендей.

Абай облысының полиция департаменті бейнематериалдарды зерттеп, бастапқыда бұл оқиғаны тек қорлау бабымен бағалаған, яғни қылмыстық қылмыс құрамды немесе ұрып-соғу әрекеттерін таппаған.

"Сонымен қатар, аталған құқық бұзушылық жеке айыптау істерінің санатына жатады. Осыған байланысты жәбірленуші тарапқа кінәлі адамды заңда белгіленген тәртіппен жауапкершілікке тарту үшін сотқа жүгіну керектігі түсіндірілді. Абай облыстық полиция департаменті бұл мәселені бақылауда ұстайды және қарт азаматтарға қатысты адамның қадір-қасиетін қорлайтын кез келген жағдайға жол берілмейтіндерін еске салады", - деп түсіндірді Zakon.kz сайтына Абай облысының ПД.

Бұған дейін Жамбыл облысында полиция бастығын ұстау сәті видеоға түсіп қалғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
11:23, 28 қазан 2025
Семейде түрмеде жазасын өтеп жатқан сотталушы көз жұмды
Семей, автобус
16:58, 21 маусым 2023
Семейде жолаушылар мінген автобус өртенді
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
21:33, 24 сәуір 2026
Түркістан облысында жарысқа бара жатқан үш жас спортшы жол апатынан қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Зверев оценил победу над Ходаром и рассказал о сложностях игры под крышей на &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:47, 03 маусым 2026
Зверев оценил победу над Ходаром и рассказал о сложностях игры под крышей на "Ролан Гаррос"
Определились все потенциальные соперники &quot;Елимая&quot; в Лиге конференций
01:18, 03 маусым 2026
Определились все потенциальные соперники "Елимая" в Лиге конференций
Фото: ФК &quot;Иртыш&quot;
00:44, 03 маусым 2026
"Иртыш" объявил о назначении нового тренера вратарей
Фото: ФИДЕ
00:24, 03 маусым 2026
Бибисара Асаубаева упрочила лидерство за два тура до финиша топового турнира в Норвегии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: