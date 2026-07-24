#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Қоғам

Қарағандыда арнайы жасақ көпшілік орында бір топ жасты құрықтады: оған не себеп

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 10:15 Фото: Zakon.kz
Қарағандыда арнайы мақсаттағы жасақ қызметкерлері қаладағы супермаркеттердің бірінің маңында жаппай төбелестің алдын алды. Оқиғаға қатысты 2026 жылғы 23 шілдеде облыстық Полиция департаментінің баспасөз қызметі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнынан түсірілген видео әлеуметтік желіде тарап кетті. Онда күштік құрылым қызметкерлерінің жанжалға қатысушыларды жерге етпетінен жатқызып ұстаған сәті бейнеленген.

Арнайы жасақтың жедел түрде оқиға орнына баруына "қызу қанды" жастардың бір жерге жиналғаны туралы хабарлама себеп болған.

Анықталғандай, жылдам жеткен полиция қызметкерлері дер кезінде әрекет етіп, жанжалдың жаппай төбелеске ұласуына жол бермеген.

"Оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін 16 адам аумақтық полиция бөліміне жеткізілді. Қазіргі уақытта тексеру жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы бойынша тиісті процестік шешім қабылданады", – деп мәлімдеді ведомство Zakon.kz тілшісіне.

Бұған дейін Алматыда да жаппай төбелес туралы хабарлама полицейлерді аяқтан тік тұрғызғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
21:33, 24 сәуір 2026
Түркістан облысында жарысқа бара жатқан үш жас спортшы жол апатынан қаза тапты
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
20:16, 24 сәуір 2026
Ақтауда жасөспірімдер жаппай төбелес ұйымдастырды – видео
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
17:09, 17 сәуір 2026
Алматыда екі автобус соқтығысты: зардап шеккендер бар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
От выхода в КПЛ до последнего места: как &quot;Иртыш&quot; оказался на грани вылета
13:29, Бүгін
От выхода в КПЛ до последнего места: как "Иртыш" оказался на грани вылета
Айдос Султангали
13:29, Бүгін
Определилась задача мужской сборной Казахстана по греко-римской борьбе на домашнем ЧМ-2026
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
13:10, Бүгін
Алматы прошёл первую проверку перед зимней Азиадой-2029
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
12:49, Бүгін
Казахстанские юниоры завоевали ещё две медали чемпионата мира в Эстонии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: