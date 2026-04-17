Алматыда екі автобус соқтығысты: зардап шеккендер бар
2026 жылғы 17 сәуірде Алматы қаласында қоғамдық көліктердің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды. Қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жол апаты Әуезов ауданында сағат 12:00 шамасында болған.
"№15 бағыттағы автобус жүргізушісі Сүлейменов көшесімен солтүстік бағытта келе жатып, Жандосов көшесімен қиылыста солға бұрылып, жаяу жүргіншілерді өткізіп тұрған №66 бағыттағы автобуспен соқтығысқан",- деп мәлімдеді ПД.
Жол апаты салдарынан екі жолаушы медициналық көмекке жүгінді.
Бұған дейін Алматыда полиция қызды қағып кеткен самокат жүргізушілерін іздестіріп жатқанын жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
