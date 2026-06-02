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Құқық

Жамбыл облысында полиция бастығын ұстау сәті видеоға түсіп қалған

Полиция, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, әкімшілік полиция, бастық, мас, ұстау, видео , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 22:37 Сурет: unsplash
Жамбыл облысының құқық қорғау органдары сапынан шу шықты. Сарысу ауданының әкімшілік полиция бастығын әріптестері мас күйінде көлік жүргізді деген күдікпен ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнынан әріптестерімен ұсталған мас шенеуніктен сұрақ-жауап алынып жатқан сәт түсірілген видео Instagram-дағы "taldykorganec_kolesa" аккаунтында жарияланды. Жазба авторы аталған жол үстіндегі оқиғадан кейін тәртіпке бағынбаған тәртіп сақшысы шұғыл түрде аурухана парағын рәсімдегенін айтады.

"Жамбыл облысы Сарысу ауданының әкімшілік полиция бастығы Әкімжан Қанатбеков мас күйінде көлік айдаған кезінде тоқтатылған. "Рөлде кім болды" деген сұрақтың классикалық жауабы: "Қарындасым", делінген жазбада.

Жамбыл облысының полиция департаменті желіде тараған видеоға қатысты жауап бере отырып, Zakon.kz редакциясына бұл ақпаратты растады және осы факт бойынша ішкі тергеу шаралары қолға алынғанын жеткізді.

"Құқыққа қайшы әрекет жасағаны үшін аталған адам теріс себептермен ішкі істер органдарынан босатылады. Полиция департаменті лауазымына, атағына және қызметтік жағдайына қарамастан кінәлі адамдардың жауапкершілігінің бұлтартпастығын қамтамасыз ете отырып, заң мен қызметтік тәртіпті кез келген бұзушылықтарына қатысты принципиальды ұстанымды ұстанады", деп түсіндірді 2026 жылғы 2 маусымда ведомствоның баспасөз қызметі.

Бұған дейін Көкшетауда жас жігіт алаяқтардың қоқан-лоқысынан қорқып, шешесін тонағанын жазғанбыз.


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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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