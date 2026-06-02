Көкшетауда жас жігіт алаяқтардың қоқан-лоқысынан қорқып, шешесін тонаған
Тергеушілердің хабарлауынша, 29 мамырда жас жігітке өздерін ұялы байланыс компаниясының қызметкерлері етіп таныстырған белгісіз адамдар қоңырау шалған. SIM картасын ауыстыру сылтауымен олар SMS-хабарламамен келген кодты айтуға көндірген. Одан кейін жәбірленушіге өзін eGov порталының қызметкері етіп таныстырған әйел хабарласқан.
Қоңырау шалушы жас жігітке қатысты алаяқтық әрекеттер жасалып жатқанын және "мүлік декларациясын" өткізу үшін үйдегі құндылықтарды, соның ішінде зергерлік бұйымдарды суретке түсіруді талап еткен. Әңгімелесушіге сеніп, қала тұрғыны барлық нұсқауларды орындап, алаяқтармен сөйлесуді жалғастырған.
Келесі күні қаскөйлер алдаудың келесі кезеңіне өтті. Ер адамға күш органдарының жалған қызметкері қоңырау шалып, оның отбасының банктік шоттары арқылы тыйым салынған ұйымдарды қаржыландыру жүріп жатқанын мәлімдейді.
"Психологиялық қысым әдістерін қолдана отырып, алаяқ жас жігітті барлық отбасы мүшелерін 15 жылға дейін қылмыстық жауапкершілікпен және бас бостандығынан айырумен қорқытқан. Қауіп-қатердің әсерінен жәбірленуші анасына тиесілі барлық алтын зергерлік бұйымдарды жинап, сөмкеге салып, алаяқтар көрсеткен үйге жақын жерде жасырған. Жалпы құны 6 120 000 теңге болатын 18 алтын бұйым қаскүнемдерге берілді. Орындалған әрекеттерді растау үшін жас жігіт алаяқтарға зергерлік бұйымдардың орналасқан жері туралы видео жіберген. Қылмыстық схема 31 мамырда жәбірленушінің анасы зергерлік бұйымдардың жоғалғанын анықтап, үйде ұрлық болды деп полицияға жүгінген кезде ғана ашылды. Сот процесінде жігіттің мұқият жоспарланған интернет-алаяқтықтың құрбаны болғаны анықталды". Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізілуде.
