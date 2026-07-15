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Оқиғалар

Жамбыл облысында полиция интернет-алаяқтарға көмектескен күдіктіні ұстады

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 13:55 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысында полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Алматы қаласының аумағында интернет-алаяқтарға көмектесті деген күдікпен 22 жастағы ер адамды ұстады.

Тергеу мәліметтері бойынша күдікті курьер қызметін атқарған. Ол қылмыстық схеманы ұйымдастырушылардың нұсқауымен банк карталары мен телефондарды тасымалдап, банкоматтар арқылы қолма-қол ақша шешіп отырған.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті 2026 жылғы сәуір айынан бастап банк карталары мен телефондарды жеткізумен айналысқан.

Тергеу барысында осы кезеңде оның бірнеше рет Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығып, Қазақстан азаматтарының банк карталарын интернет-алаяқтықпен айналысатын қылмыстық топтың құрамына кіруі мүмкін анықталмаған тұлғаларға тапсырғаны анықталды.

Ұстау кезінде күдіктіден бес телефон және екінші деңгейдегі түрлі банктерге тиесілі 13 банк картасы тәркіленді. Алдын ала анықталғандай, карта иелері оларды ақшалай сыйақы үшін өз еркімен пайдалануға берген.

Полиция азаматтарды банк карталарын, олардың деректемелерін және ұялы құрылғыларын бөгде адамдарға бермеуге, сондай-ақ банк шоттарын пайдалану немесе ақша аударымдарын жүзеге асыру арқылы "жеңіл табыс" табуды ұсынатын күмәнді ұсыныстарға келіспеуге шақырады. Мұндай әрекеттер қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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