#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Құқық

Жамбыл облысында бассейндік су инспекциясының қызметінде бұзушылықтар анықталды

Бассейн, Жамбыл облысы, бассейндік су инспекциясы, бұзушылықтар, прокуратура, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 18:31 Сурет: pixabay
Жамбыл облысының Мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу саласындағы бақылауға жауапты Шу-Талас бассейндік су инспекциясының қызметінде талдау жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас прокуратура атап өткендей, 10 маусымда жаңа Су кодексінің күшіне енуіне байланысты тексеріс тағайындау туралы актіні ресімдемей, өз бетінше су пайдалану фактілері бойынша жоспардан тыс тексерулер жүргізу түрінде бассейндік инспекцияларға жаңа өкілеттіктер берілді. Мұндай жұмыстың тиімділігін қамтамасыз ету заңбұзушылықтар қаупі жоғары объектілердің дұрыс тізімдері қалыптасуы тиіс.

Алайда прокурорлық тексеру тізімдерді қалыптастыру кезінде елеулі кемшіліктерге жол берілгенін көрсетті.

"Тізімге 31 кәсіпкерлік субъектісінің негізсіз енгізілгені, бұл ретте тізімдерді жасау кезінде 25 объект мүлдем жұмыс істемегені анықталды. Сондай-ақ инспекторлар арнайы су пайдалануға рұқсат алған төрт кәсіпкерге қатысты тексерулер жүргізген, бұл заңмен тыйым салынған, себебі рұқсат құжаттарының болуы мұндай тексерулерді жүргізуді қажет етпейді", делінген хабарламада.

Сонымен қатар тексеру мерзімдерін бұзудың және кәсіпкерлерді нәтижелермен таныстыру тәртібін орындамаудың көптеген фактілері анықталды.


"Қадағалау іс-шараларының нәтижесінде Инспекция бөлімшесінің басшысы ӘҚБтК-нің 173-бабының 1-бөлігі бойынша 100 АЕК мөлшерінде әкімшілік жауаптылыққа тартылды, ал уәкілетті органға кінәлі лауазымды адамдарды тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыну енгізілді", деп нақтылайды ведомстводан.

Бұған дейін Қызылордада прокурорлар тексеру кезінде Аралдағы бөгетті нығайтуға арналған 13 мың тонна қиыршық тасты "таппай қалғанын" жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
