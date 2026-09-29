Саин көшесіндегі автобус жолағы жойылды: жүргізушілер нені білуі керек
Әкімдіктің 2026 жылғы 29 қыркүйекте түсіндіруінше, қазір Саин көшесіндегі автобус жолағына қатысты пилоттық жоба аяқталды. Қазіргі уақытта бұл жолақ көліктің барлық түріне ашық. Аулаға кіріп-шығу тиісті жол таңбалары арқылы қамтамасыз етілген.
"Үзіктер бар. Біз мұның бәрін зерттедік. Сонымен қатар тұтас сызық қозғалысты ретке келтіру және көліктердің ретсіз жүруіне жол бермеу үшін салынды. Бұл сонымен бірге қақтығыс нүктелерін азайтып, жол-көлік оқиғаларының төмендеуіне ықпал етеді", – деп түсіндірді әкімдік тұтас жолақтың сақталу себебін.
Сонымен қатар әкімдік бұл учаскеде камералар бұрынғы автобус жолағымен жүрген көліктерді тіркемейтінін мәлімдеді.
"Біз көлік иелерінің алаңдаушылығын түсінеміз. Камералар заң бұзушылықтарды тіркемейді. Дегенмен жол таңбалары мен жол қозғалысы ережелерін сақтауды сұраймыз", – деп қосты әкімдік.
20 маусымнан бастап Алматыдағы Саин көшесінің Рысқұлов даңғылынан Мұстафин көшесіне дейінгі бөлігінде қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақ пилоттық режимде жұмыс істеді.
Біраз уақыттан кейін жүргізушілер бұл учаскеде кептелістің күшейгеніне шағымдана бастады. Билік тұрғындардың өтініштері мен шағымдарын талдап, арнайы шаралар қабылдады.
Кейін Рысқұлов көшесінен Төле би көшесіне дейінгі учаскеде жылдамдық төмендетіліп, жолақтар өзгертілді.
Ал 27 тамызда Алматыдағы Саин көшесінде автобустарға арналған арнайы жолақты ұйымдастыру жобасының аяқталатыны белгілі болды.
Алайда бұл шешім арнайы жолақтардан толық бас тарту үшін емес, оларды жекелеген учаскелер түрінде емес, қаланың негізгі магистральдарында қоғамдық көлікке басымдық беретін өзара байланысты жүйе ретінде дамыту мақсатында қабылданған.
Саин көшесі әл-Фараби даңғылы – Саин көшесі – Рысқұлов даңғылы – Шығыс айналма жолы бағыттары бойынша сақиналы маршрутты қамтитын кешенді схеманың бір бөлігі ретінде қарастырылады. Бұл бағытта қоғамдық көлікке басымдық беріледі.