#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
439.37
498.6
5.22
Қоғам

Алматыда жалға берілген коммуналдық тұрғын үйді заңсыз пайдаланудың 172 жағдайы анықталды

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 09:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматыда коммуналдық тұрғын үй қорынан жалға берілген пәтерлердің мақсатты пайдаланылуы тексеріліп жатыр.

Жыл басынан бері қаланың Коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы мен Тұрғын үй инспекциясының мамандары Наурызбай, Алатау, Медеу және Түрксіб аудандарындағы 3 125 пәтерді тексерді.

Мониторинг нәтижесінде тұрғын үйді үшінші тұлғаларға заңсыз берген 172 жағдай анықталып, 114-інде пәтер босатылды. Қалған 58 жағдай бойынша сотқа дейінгі талаптар жолданды.

Тексеру кезінде тұрғын үйді қосалқы жалға беру, жалдау шартында көрсетілмеген адамдардың тұруы және жалдау ақысын төлеу бойынша міндеттемелерді орындамау сияқты заң бұзушылықтар анықталды.


"Тұрғын үй қатынастары туралы" ҚР Заңының 24-бабы 3-тармағына сәйкес, жергілікті атқарушы орган берген тұрғын үйді жалға алушылар қосалқы жалға алушыларды және уақытша тұрғындарды тұрғызуға құқылы емес. Жалға берілетін тұрғын үйді қосалқы жалға немесе үшінші тұлғаларға беру жалдау шартын бұзуға негіз болады.

Босатылған пәтерлерде жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жұмыс аяқталған соң бұл тұрғын үйлер жалға берілетін баспанаға мұқтаж ретінде есепте тұрған әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға беріледі.

Коммуналдық тұрғын үйдің мақсатты пайдаланылуына қатысты тексеру жұмыстары жалғаса береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Тұрғын үйге кезекте тұрған алматылықтарға пәтер кілті табысталды
11:44, 27 мамыр 2024
Тұрғын үйге кезекте тұрған алматылықтарға пәтер кілті табысталды
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
09:18, 08 мамыр 2025
Қазақстандықтарға жеке тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалға алуға қандай субсидиялар бөлінеді
Алматыда бағдарлама іске қосылды
15:46, 05 желтоқсан 2023
Алматыда мемлекеттік бағдарлама аясында жалға берілетін тұрғын үйді қалай алуға болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жамиля Бакбергенова на Азиаде-2026
09:24, Бүгін
Звезда казахстанской борьбы Бакбергенова осталась без медали Азиады
Борец Олжас Сырлыбай в схватке на Азиатских играх в Японии
09:24, Бүгін
Борец Олжас Сырлыбай проиграл в утешительном раунде на Азиатских играх в Японии
Шамиль Ожаев на Азиаде
09:15, Бүгін
Экс-росиянин Ожаев не смог выйти в финал Азиады, проиграв кыргызскому борцу
Меруерт Сарсенова на Азиаде-2026
09:06, Бүгін
Узбекская дзюдоистка лишила казахстанку Сарсенова путёвки в полуфинал Азиады
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: