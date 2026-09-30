Алматыда Халықаралық қарттар күніне арналған мерекелік іс-шаралар өтеді
Басты шаралардың бірі – Алматы қаласының "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" КММ ұйымдастыратын IV Ұзақ өмір сүру фестивалі. Фестивальге аға буынның 700-ден астам өкілі қатысады. Бағдарламада қолданбалы өнер көрмесі, ресми ашылу рәсімі және Белсенді ұзақ өмір сүру орталығының шығармашылық ұжымдарының қатысуымен үлкен мерекелік концерт қарастырылған.
Өтетін орны: Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі, Абылай хан көшесі, 83. Уақыты: 10:30–13:00.
"Шаңырақ" әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ-де әлеуметтік орталықтардың басшылары, Әуезов ауданы әкімінің аппараты қызметкерлері, кәсіподақ ұйымдарының өкілдері және әлеуметтік қызмет алушылардың қатысуымен мерекелік концерт өтеді. Қонақтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік салтанатты би ансамблі, "СалдСаунд" фольклорлық ансамблі және қазақстандық эстрада өкілдері өнер көрсетеді.
Өтетін орны: "Шаңырақ" әлеуметтік қызметтер орталығы, Мамыр-7, 8А. Уақыты: 11:00.
"Қамқор" әлеуметтік үйі" КММ-де әлеуметтік үй тұрғындары, шақырылған өнерпаздар, блогерлер және қоғамдық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен мерекелік бағдарлама ұйымдастырылады. Қонақтарға шығармашылық және музыкалық қойылымдар, ұлттық би және мерекелік дастархан ұсынылады.
Өтетін орны: "Қамқор" әлеуметтік үйі" КММ. Уақыты: 11:00.
Сонымен қатар, 2026 жылы 7 қазанда "Шаңырақ" әлеуметтік қызметтер орталығында "Сенім" әлеуметтік қызметтер орталығы" КММ мен "Самғау" шығармашылық орталығы бірлесіп ұйымдастыратын "Жүрек жылуы – аға буынға" атты мерекелік концерттік бағдарлама өтеді.
Бағдарламаға әлеуметтік қызмет алушылар мен шығармашылық орталықтың балалары қатысады. Қонақтарды вокалдық, хореографиялық және шығармашылық нөмірлер күтеді. Әртүрлі буын өкілдерінің бірлескен қатысуы өзара құрметті, мейірімділікті, жанашырлықты және ризашылықты нығайтуға бағытталады.
Мерекелік іс-шараларды өткізу аға буынға көңіл бөліп, алғыс білдіруге ғана емес, сонымен қатар олардың қаланың қоғамдық және мәдени өміріндегі белсенді рөлін атап өтуге мүмкіндік береді.