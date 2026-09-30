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Қоғам

Бернд Ульбрихт Тоқаевқа алғыс айтты

Бернд Ульбрихт Тоқаевқа алғыс айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 17:22 Сурет: akorda.kz
Бернд Ульбрихт корпорация бастамаларына қолдау көрсеткені үшін Мемлекет басшысына алғыс айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның пікірінше, Siemens компаниясы Қазақстан нарығына енген 30 жыл ішінде бірқатар өнеркәсіптік жобаларды табысты іске асыруға атсалысқан.

Siemens AG вице-президенті өзара мүдделі бағыттарда ынтымақтастықты кеңейтуге қызығушылық танытатынын растады.

Ол компанияның электр желілерін жаңғырту, цифрландыру, автоматтандыру, сумен жабдықтау салаларында технологиялық шешімдерді ұсына алатынын, сондай-ақ деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымына қатысуға әзір екенін жеткізді.

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Айдос Қали
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