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Қоғам

"Атыраулық хакер" ісі сотқа жолданды – ІІМ

&quot;Атыраулық хакер&quot; ісі сотқа жолданды – ІІМ, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 18:04 Сурет: unsplash
30 қыркүйекте Құрылтайда өткен брифингте Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов Атырау облысында бір отбасы мүшелерінің өліміне қатысты іспен аты шыққан ер адамның қазіргі жағдайы туралы айтты, деп хабарлайды.

Санжар Әділов аталған қылмыстық іс бойынша фигуранттың сотқа берілгенін хабарлады.

"Тергеу аяқталды. Оның пайдалана алуы мүмкін болған дерекқорларға ешқандай қолжетімділігі болмаған", – деп толықтырды ол.

Оның айтуынша, Атырау облысында отбасы мүшелерінің өліміне қатысты іс бойынша қызметтік ақпарат жарияланып кеткен.

"Ақпараттың таралып кетуіне қатысты кінәлі лауазымды тұлғалар қатаң жауапкершілікке тартылды. Ал аталған фигурантқа қатысты алаяқтықтың бірнеше дерегі бойынша тергеуді аяқтадық. Қазір қылмыстық іс сотта қаралып жатыр", – деп қорытындылады Әділов.

Мұқанғалиевтер отбасы – оның ата-анасы, ағасы және әпкесі – 2025 жылғы желтоқсанда жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен. Осыдан кейін туыстары мен еріктілер оларды іздеуге кірісті. Біраз уақыттан соң полиция жоғалған төрт адамның да мәйітін өздерінің жеке үйлерінің аумағынан зорлық-зомбылық белгілерімен тапты.

Бастапқыда әйел күйеуі Сұлтан Сәрсемалиевпен бірге халықаралық іздеуге жарияланған. 2026 жылғы ақпанда олар Индонезияда ұсталды.

2026 жылғы 14 шілдеде Атырау соты Сұлтан Сәрсемалиевті төрт адамды өлтіргені үшін кінәлі деп танып, оны өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесті.

2026 жылғы 15 қыркүйекте Ақбаян Мұқанғалиева психикалық денсаулық орталығынан шыққаннан кейін балаларымен кездесті.

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Айдос Қали
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