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Қоғам

Алматыда 9 жастағы балаға қатысты жыныстық зорлық фактісі тергеліп жатыр

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2026 19:20 Фото: freepik
Алматылық әйел 9 жастағы ұлын көршісі зорлағанын мәлімдеді. Қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы тұрғыны құқық қорғаушы Ләззат Рақышеваға жүгінген.

"Кеше түскі уақытта, мектептен кейінгі үзіліс кезінде оның 9 жастағы ұлы көршісі тарапынан жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Анасының айтуынша, көршісі баланы алдап үйіне шақырып, оған қатысты сексуалдық сипаттағы әрекеттер жасаған. Анасы бейнежазбадан баланың осы подъезге кіргенін көріп, бірден оны іздеуге кеткен", – деп жазды Ләззат Рақышева 29 қыркүйекте Threads желісінде.

Құқық қорғаушының айтуынша, оқиғадан кейін анасы сол күні полицияға хабарласқан.

"Алайда әйелдің айтуынша, кеше қандай да бір себеппен қылмыстық іс қозғалмаған. Кешке ол бұл ер адамның бостандықта жүргенін және подъезд маңында әлі де жүргенін көрген. Бала оны көргенде қорқып кеткен. Бүгін анасы қайтадан полицияға барып, түсініктеме талап етті: ер адам неге бостандықта жүр? Неліктен арыз дер кезінде қабылданбады және неге қажетті тергеу әрекеттері бірден жүргізілмеді?" – деді Ләззат Рақышева.

Бұл жазбаға Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі жауап берді.

"Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Азаматтың жеке басы анықталды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Оның нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес процестік шешім қабылданады", – деп хабарлады Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі 30 қыркүйекте.
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Айдос Қали
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