Таразда бұрынғы нан зауытының басшысының денесі табылды: тергеу басталды
Таразда оққа ұшқан 35 жастағы ер адамның мәйіті табылды. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі іс бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақпарат алғаш рет әлеуметтік желілерде тарады. Белгілі болғандай, оқиға 2026 жылғы 29 наурыз күні таңертең Сүлейменов көшесіндегі банк бөлімшесінің маңында орын алған. Қаза тапқан адам – жергілікті нан зауыттарының бірінің бұрынғы басшысы.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, қайғылы оқиғаға қымбат жол талғамайтын автокөлікті сатып алу мәселесіне байланысты ауыр қаржылық даулар себеп болған.
Жамбыл облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі мәйіттің табылғанын растап, ресми тергеу іс-шараларының басталғанын мәлімдеді.
"Таразда ер адамның мәйіті табылған факті бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 105-бабы (өзін-өзі өлтіруге жеткізу) бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта жан-жақты, толық және объективті тергеуді қамтамасыз ету үшін қажетті тергеу шаралары жүргізілуде. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда, дәлелдер жинақталып, бекітіліп жатыр", – деп мәлімдеді ведомство.
