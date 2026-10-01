Петропавлда жатақханада сегіз студент теміреткі жұқтырып, ауруханаға түсті
КТК мәліметінше, науқастардың барлығы жатақхананың бірінші қабатында, бір-біріне көршілес бөлмелерде тұрған. Олар бірге уақыт өткізіп, ортақ тұрмыс жүргізген. Студенттердің терісінде қызыл дақтар пайда болып, қатты қышынған.
Ауру анықталғаннан кейін студенттер оқшауланып, тері-венерологиялық диспансерге жіберілді. Колледж бен жатақханада дезинфекция жүргізілді. Санитарлық қызметтер эпидемиологиялық тексеру жүргізіп жатыр. Жұқтыру көзі әзірге анықталған жоқ.
Мамандар дерматофитияның жұқпалы ауру екенін атап өтті. Ол инфекция жұқтырған адаммен немесе жануармен байланыс кезінде, сондай-ақ тұрмыстық заттар арқылы таралуы мүмкін.
Санитарлық дәрігерлердің мәліметінше, ауруханаға жатқызылған студенттердің жағдайы жақсы.
Бұған дейін үй жинағаннан кейін қазақстандық әйелдің ауруханаға түскені хабарланған болатын.