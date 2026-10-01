Полицей 270 мың теңге үшін қылмысқа барды
Сот алдында Орал қаласы Полиция басқармасының көші-қон қызметі бөлімінің бұрынғы инспекторы, аға лейтенант жауап берді.
"Сот Ж.-ның көші-қон қызметінің инспекторы лауазымын атқара отырып, лауазымды тұлға ретінде көші-қон заңнамасының сақталуын бақылағанын анықтады. 2025 жылғы ақпанда тексеру іс-шаралары барысында ол уақытша тіркелген шетел азаматының тіркелген мекенжайында іс жүзінде тұрмайтынын және жеке жолаушы тасымалымен айналысатынын анықтаған", – деп хабарлады 2026 жылғы 1 қазанда Батыс Қазақстан облыстық сотының баспасөз қызметі.
Осы жағдайды пайдаланған полицей тиісті шараларды қабылдаудың орнына шетел азаматынан ақша алуды көздеген.
Ол шетелдіктің Қазақстанда болуына қатысты мәселелерді шешуге көмектесемін деген сылтаумен, сондай-ақ басқа бір шетелдікке уақытша тұруға рұқсат рәсімдеуге жәрдемдесуге уәде беріп, олардан ақша алған. Шетел азаматтары үшінші тұлғалардың банк шоттарына 270 мың теңге аударған.
Алайда полицей берген уәделерін орындауды көздемеген.
Кейін шетелдіктердің бірі Қазақстаннан кетпек болған кезде шекара жасағының қызметкерлеріне ұсталған. Сот шешімімен ол көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін елден шығарылған.
Сот үкімімен бұрынғы инспектор кінәлі деп танылып, оған алған соманың он еселенген мөлшерінде, яғни 2 млн 700 мың теңге айыппұл салынды. Сондай-ақ ол мемлекеттік қызметте лауазым атқару құқығынан өмір бойына айырылды.
Айыппұл үкім заңды күшіне енген күннен бастап бір ай ішінде төленуге тиіс.
Оралда АҚШ-қа миллиард теңгеге жуық қаржы аударған қазақстандыққа да үкім шығарылды.