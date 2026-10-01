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Қоғам

Петропавлда рецептсіз дәрі сатып алған жаттықтырушы ұсталды

Петропавл тұрғыны рецептсіз дәрі сатып алғаны үшін ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 17:20 Сурет: polisia.kz
Полицейлер Петропавл аумағында күшті әсер ететін препараттардың заңсыз айналымына қатысы бар деген күдікке ілінген жүзу жаттықтырушысын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Одан рецептісіз сатып алынған прегабалин дәрі-дәрмектері салынған 4 блистер тәркіленді. Ұсталған азамат бойынша медициналық куәландыру оның каннабиноидтарды қолданғанын көрсетті.

Полицейлер дәрілер сатып алынған дәріхананы анықтады. Петропавл қаласының 40 жастағы тұрғынына қатысты фармацевтке қатысты күшті әсер ететін заттардың заңсыз айналымы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу кезеңінде дәріханадан тек рецепт болған жағдайда ғана босатуға рұқсат етілетін барлық препараттар тәркіленді.

Полицейлер мұндай заттардың бақылаусыз таратылуы есірткіге тәуелділікке тартылу немесе артық дозаланған жағдайда жазатайым оқиғаларға ұрыну қаупін арттыратынын атап өтті.

Жыл басынан бері полицейлер СҚО-да күшті әсер ететін заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымының 5 фактісін, сондай-ақ мұндай заттарды айналымға шығару қағидаларын бұзудың 3 фактісін анықтады.

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Айдос Қали
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