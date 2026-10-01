Петропавлда рецептсіз дәрі сатып алған жаттықтырушы ұсталды
Одан рецептісіз сатып алынған прегабалин дәрі-дәрмектері салынған 4 блистер тәркіленді. Ұсталған азамат бойынша медициналық куәландыру оның каннабиноидтарды қолданғанын көрсетті.
Полицейлер дәрілер сатып алынған дәріхананы анықтады. Петропавл қаласының 40 жастағы тұрғынына қатысты фармацевтке қатысты күшті әсер ететін заттардың заңсыз айналымы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу кезеңінде дәріханадан тек рецепт болған жағдайда ғана босатуға рұқсат етілетін барлық препараттар тәркіленді.
Полицейлер мұндай заттардың бақылаусыз таратылуы есірткіге тәуелділікке тартылу немесе артық дозаланған жағдайда жазатайым оқиғаларға ұрыну қаупін арттыратынын атап өтті.
Жыл басынан бері полицейлер СҚО-да күшті әсер ететін заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымының 5 фактісін, сондай-ақ мұндай заттарды айналымға шығару қағидаларын бұзудың 3 фактісін анықтады.