Көкшетауда күшті дәрілік препараттарды заңсыз өткізу арнасы тоқтатылды
Көкшетауда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері ҚР ІІМ бейінді комитеті мен Ақмола облысы прокуратурасының үйлестіруімен күшті әсер ететін дәрілік препараттардың заңсыз айналымына қатысы бар фигуранттың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаланың 32 жастағы тұрғыны қойма қызметкері және ораушы ретінде қызмет еткені анықталды. Тыйым салынған препараттарды тарату контактісіз — жасырын салулар деп аталатын әдіспен жүзеге асырылды. Күдіктінің тұрғылықты жерін тінту барысында құқық қорғау органдары дәрі-дәрмектердің үлкен партиясы бар екі "бомбаны" - 140-тан астам бөтелке мен 400-ден астам таблетканы тауып, тәркіледі.
"Қатысушының айғақтарына сәйкес, ол одан әрі іске асыру үшін үлкен партия алған, содан кейін оны тағы екіге бөліп, ораған.Сондай-ақ оның қылмыстық әрекетінің басқа да дәлелдері алынды: буып-түю құралдары, интернет-есірткі дүкендерінің кураторларымен хат алмасу, сондай-ақ координаттары бар жасырын салу орындарының фотосуреттері. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды", делінген ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.
Бұған дейін Павлодар облысында мал ұрлығымен айналысқан алты күдікті ұсталғаны хабарланған.
