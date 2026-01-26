#Халық заңгері
Құқық

Көкшетауда күшті дәрілік препараттарды заңсыз өткізу арнасы тоқтатылды

Көкшетауда күшті дәрілік препараттарды заңсыз өткізу арнасы тоқтатылды

Ұсталды, Көкшетау, Ақмола облысы, күшті дәрілік препараттар, есірткілік заттар 26.01.2026 18:58
Көкшетауда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері ҚР ІІМ бейінді комитеті мен Ақмола облысы прокуратурасының үйлестіруімен күшті әсер ететін дәрілік препараттардың заңсыз айналымына қатысы бар фигуранттың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаланың 32 жастағы тұрғыны қойма қызметкері және ораушы ретінде қызмет еткені анықталды. Тыйым салынған препараттарды тарату контактісіз — жасырын салулар деп аталатын әдіспен жүзеге асырылды. Күдіктінің тұрғылықты жерін тінту барысында құқық қорғау органдары дәрі-дәрмектердің үлкен партиясы бар екі "бомбаны" - 140-тан астам бөтелке мен 400-ден астам таблетканы тауып, тәркіледі.

"Қатысушының айғақтарына сәйкес, ол одан әрі іске асыру үшін үлкен партия алған, содан кейін оны тағы екіге бөліп, ораған.Сондай-ақ оның қылмыстық әрекетінің басқа да дәлелдері алынды: буып-түю құралдары, интернет-есірткі дүкендерінің кураторларымен хат алмасу, сондай-ақ координаттары бар жасырын салу орындарының фотосуреттері. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды", делінген ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Бұған дейін Павлодар облысында мал ұрлығымен айналысқан алты күдікті ұсталғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
ІІМ "күшті әсер ететін заттардың" заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілгенін ескертті
17:55, 17 қараша 2025
ІІМ "күшті әсер ететін заттардың" заңсыз айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілгенін ескертті
Көкшетауда есірткі қойып кетушіден гашиш майымен 78 капсула тәркіленді
14:09, 02 қыркүйек 2023
Көкшетауда есірткі қойып кетушіден гашиш майымен 78 капсула тәркіленді
Павлодарда есірткі сатқан күдікті ұсталды
13:48, 02 мамыр 2023
Павлодарда есірткі сатқан күдікті ұсталды
