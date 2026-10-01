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Қоғам

Тоқаев БАӘ өкілдерін "Достық" орденімен марапаттады

Тоқаев БАӘ өкілдерін &quot;Достық&quot; орденімен марапаттады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 20:08 Сурет: akorda.kz
Қазақстанның жоғары мемлекеттік наградасына БАӘ өкілдері Сухейл Әл-Мазруи мен Мансур Әл-Мансури ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 1 қазанда Ақорда баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Мемлекет басшысы Қазақстан мен БАӘ қарым-қатынасын дамытуға қосқан үлесі үшін Сухейл Әл-Мазруиді және Мансур әл-Мансуриді ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады", – делінген хабарламада.
Тоқаев БАӘ өкілдерін "Достық" орденімен марапаттады, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 20:08

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы БАӘ Энергетика және инфрақұрылым министрі Сухейл Әл-Мазруи мен Абу Даби әмірлігі Денсаулық сақтау департаментінің төрағасы, G42 International компаниясының бас директоры Мансур әл-Мансуримен кездескенін хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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