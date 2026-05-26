Қасым-Жомарт Тоқаев Чжао Лэцзиді І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитетінің төрағасы Чжао Лэцзиді І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 26 мамырда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Қытай арасындағы екіжақты стратегиялық серіктестікті тереңдетуге үлес қосқаны үшін Чжао Лэцзиді І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады".
Бұған дейін Мемлекет басшысы Бүкілқытайлық халық өкілдері жиналысы Тұрақты комитетінің төрағасын қабылдағаны хабарланған.
