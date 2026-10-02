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Қоғам

Лионель Месси "Эльденсе" футбол клубын сатып алды

Лионель Месси &quot;Эльденсе&quot; футбол клубын сатып алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 12:34 Сурет: instagram/leomessi
Аргентиналық Лионель Мессидің басшылығымен испандық футбол клубы жаңа кезеңге қадам басады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Лионель Месси "Эльденсе" футбол клубын сатып алды. Бұл туралы клубтың өзі 2026 жылғы 1 қазанда ресми түрде мәлімдеді.

"Спорт тарихындағы ең маңызды тұлғалардың бірі CD Eldense клубының иесі ретінде Испанияның кәсіби футболына келуі клубтың спорттық, институционалдық және әлеуметтік бағыттарын дамытуға арналған ұзақ мерзімді жобаның басталғанын білдіреді", – делінген клуб хабарламасында.

"Эльденсе" – Аликанте провинциясындағы Эльда қаласының Испания футбол клубы. Ол Валенсия автономды қауымдастығында орналасқан. Клуб 1921 жылғы 17 қыркүйекте құрылған.

"Клуб өз позициясын нығайтып, кәсіби футболда дамуды мақсат етіп, жаңа кезеңге қадам басып отыр. Сонымен қатар өзінің тамыры, тарихы және көк-қызыл дәстүрлерін сақтап, насихаттауды жалғастырады", – делінген клуб хабарламасында.

Алайда мәміленің бір маңызды тұсы бар. Испанияның Спорт жөніндегі жоғары кеңесі (CSD) Спорт туралы заң талаптарына сәйкес келісімді міндетті түрде мақұлдауы тиіс.

Бұл Мессидің футбол клубын алғаш рет сатып алуы емес. 2026 жылғы сәуірде ол Каталонияның бесінші дивизионында өнер көрсететін "Корнелья" клубын сатып алған болатын.

2026 жылғы 30 қыркүйекте Аргентина 2026 жылғы әлем чемпионатының финалынан кейінгі алғашқы матчында жеңіске жетті. Бұл кездесуге ұлттық құрама сапындағы мансабын аяқтауды жоспарлап отырған аңыз футболшы Лионель Месси қатысқан жоқ.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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