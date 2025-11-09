#Халық заңгері
Спорт

Месси дубль жасап, "Интер Майамиды" алғаш рет МЛС плей-офф кезеңінің 1/4 финалына шығарды

Месси, дубль, Интер Майами, МЛС-тың плей-офф кезеңі, Нэшвилль, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 10:20 Сурет: Instagram/InterMiamiCF
9 қарашада таңертең капитаны Лионель Месси болып табылатын америкалық "Интер Майами" футбол клубы тарихта алғаш рет МЛС-тың плей-офф кезеңінің 1/4 финалына шықты. Бұл ойында аргентиналық шешуші рөл атқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазір ойнатылып жатқан МЛС Кубогының бірінші раундында "Интер Майами" өз алаңында Нэшвиллді 4:0 есебімен жеңіп, үш кездесу (2-1) қорытындысы бойынша турнирдің 1/4 финалына жолдама алды.

Әдеттегідей, команда капитаны Лионель Месси тамаша өнер көрсетіп, қатарынан бес матч бойы қарсыластар қақпасына гол соға білді. 38 жастағы аргентиналық "Нэшвиллмен" болған матчта дубль жасап, голға айналған ассистті тіркеді. Нәтижелі бұл пас Мессидің өз мансабындағы 400-ші болды.

Енді "Интер Майами" MЛС Кубогының 1/4 финалында 22 немесе 23 қарашада, сырт алаңда "Цинциннатимен" кездеседі. Мұндағы жеңімпаз плей-оффтың 1/2 финалында "Филадельфия Юнион" немесе "Нью-Йорк Ситимен" кездесетін болады. 

22 қазанда Месси бір маусымда үшінші рет МЛС-тағы айдың үздік ойыншысы атанды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
