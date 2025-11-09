Месси дубль жасап, "Интер Майамиды" алғаш рет МЛС плей-офф кезеңінің 1/4 финалына шығарды
Қазір ойнатылып жатқан МЛС Кубогының бірінші раундында "Интер Майами" өз алаңында Нэшвиллді 4:0 есебімен жеңіп, үш кездесу (2-1) қорытындысы бойынша турнирдің 1/4 финалына жолдама алды.
Әдеттегідей, команда капитаны Лионель Месси тамаша өнер көрсетіп, қатарынан бес матч бойы қарсыластар қақпасына гол соға білді. 38 жастағы аргентиналық "Нэшвиллмен" болған матчта дубль жасап, голға айналған ассистті тіркеді. Нәтижелі бұл пас Мессидің өз мансабындағы 400-ші болды.
Енді "Интер Майами" MЛС Кубогының 1/4 финалында 22 немесе 23 қарашада, сырт алаңда "Цинциннатимен" кездеседі. Мұндағы жеңімпаз плей-оффтың 1/2 финалында "Филадельфия Юнион" немесе "Нью-Йорк Ситимен" кездесетін болады.
22 қазанда Месси бір маусымда үшінші рет МЛС-тағы айдың үздік ойыншысы атанды.