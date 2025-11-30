#Халық заңгері
Спорт

Месси әлемдік рекорд орнатып, "Майамиды" алғаш рет МЛС Кубогының финалына шығарды

Месси, Майами, әлемдік рекорд, МЛС Кубогы, финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.11.2025 15:57 Сурет: Instagram/InterMiamiCF
30 қарашада таңертең америкалық "Интер Майами" футбол клубы өз тарихында алғаш рет МЛС Кубогының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Месси бастаған Флорида клубы осы турнирдің 1/2 финалына жету жолында Нью-Йорк Ситиді 5:1 есебімен ойсырата ұтты.

Бұл нәтиже бұрын плей-оффтан, яғни бірінші раундтан әрі өте алмайтын "Интер Майамиге" финалға дейін жетуге мүмкіндік берді.

Енші шешуші матчты Хавьер Маскерано командасы 6 желтоқсанда "Ванкувер Уайткэпсқа" қарсы өткізеді.

Нью-Йоркке қарсы ойында жеңімпаздар құрамындағы бір голды Лионель Месси рәсімдеді, сөйтіп осылайша Интер Майами капитаны футбол тарихындағы аты аңызға айналған венгр Ференц Пушкаштың голға айналған пас бойынша (405) рекордын жаңартты.

Нәтижесінде аргентиналық "Барселона", ПСЖ, "Интер Майами" және Аргентина құрамасы сапында ойнай жүріп, өткізген 1136 матчта 405 нәтижелі ассисті тіркеді.


