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Қоғам

Алматыда ішкі істер министрлігінің оқу орнына жаңадан қабылданған курсанттар ант қабылдады

ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында ант қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:02 Сурет: ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы
ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында бірінші курс курсанттарының Ант қабылдау рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл Академияға қабылданған 300-ден астам курсант ішкі істер органдарында қызмет етуге алғашқы қадам жасады.

Салтанатты рәсімге ІІМ-нің басшылығы, Генералдар кеңесінің толық құрамы, құқық қорғау органдарының ардақты ардагерлері, Академияның басшылығы мен жеке құрамы, ата-аналар және курсанттардың жақындары қатысты.

ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында ант қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:02

Сурет: ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы

Оның алдында бірнеше апта бойы бірінші курс курсанттары оқу-далалық жиыннан өтіп, күн тәртібіне бейімделді, дене шынықтыру және саптық дайындықтан, тактикалық сабақтардан өтті. Бұл кезең олардың Академиядағы алғашқы оқу жылына бейімделуіне мүмкіндік берді.

ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында ант қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:02

Сурет: ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы

Ант қабылдау кезінде курсанттар Қазақстан Республикасына адал болуға, Конституция мен заң талаптарын сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға және ішкі істер органдары қызметкерінің міндеттерін абыроймен атқаруға салтанатты түрде ант берді.

ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында ант қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:02

Сурет: ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы

Сала ардагерлері мен Академия басшысы осы айтулы күнмен құттықтап, олардың таңдаған мамандығына жауапкершілікпен қарауының маңызын атап өтті.

"Бүгін сіздер қызмет жолдарыңыздағы маңызды белестен өттіңіздер. Ант – үлкен жауапкершілік. Оны күнделікті еңбектеріңізбен, тәртіптеріңізбен және қызметке деген адалдықтарыңызбен дәлелдеулеріңіз қажет", – деді Академия бастығы полиция полковнигі Қалижан Қобландин жаңа курсанттарға үндеу жасай отырып.
ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында ант қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:02

Сурет: ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы

Курсанттар үшін бұл күн ата-аналары мен жақындары үшін де ерекше мәнге ие болды. Балаларының ант қабылдағанына куә болған ата-аналар жас курсанттарға ақ тілектерін білдірді.

ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында ант қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:02

Сурет: ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы

Ал бүгінгі сапта тұрған жас курсанттар үшін алда бірнеше жылдық оқу, кәсіби дайындық және болашақ қызметке қалыптасу кезеңі тұр.

ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында ант қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:02

Сурет: ҚР ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы

Ант қабылдау рәсімі осылайша курсанттардың ішкі істер органдарындағы болашақ қызметіне бастар жолындағы маңызды белеске айналды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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