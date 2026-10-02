Алматыда ішкі істер министрлігінің оқу орнына жаңадан қабылданған курсанттар ант қабылдады
Биыл Академияға қабылданған 300-ден астам курсант ішкі істер органдарында қызмет етуге алғашқы қадам жасады.
Салтанатты рәсімге ІІМ-нің басшылығы, Генералдар кеңесінің толық құрамы, құқық қорғау органдарының ардақты ардагерлері, Академияның басшылығы мен жеке құрамы, ата-аналар және курсанттардың жақындары қатысты.
Оның алдында бірнеше апта бойы бірінші курс курсанттары оқу-далалық жиыннан өтіп, күн тәртібіне бейімделді, дене шынықтыру және саптық дайындықтан, тактикалық сабақтардан өтті. Бұл кезең олардың Академиядағы алғашқы оқу жылына бейімделуіне мүмкіндік берді.
Ант қабылдау кезінде курсанттар Қазақстан Республикасына адал болуға, Конституция мен заң талаптарын сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға және ішкі істер органдары қызметкерінің міндеттерін абыроймен атқаруға салтанатты түрде ант берді.
Сала ардагерлері мен Академия басшысы осы айтулы күнмен құттықтап, олардың таңдаған мамандығына жауапкершілікпен қарауының маңызын атап өтті.
"Бүгін сіздер қызмет жолдарыңыздағы маңызды белестен өттіңіздер. Ант – үлкен жауапкершілік. Оны күнделікті еңбектеріңізбен, тәртіптеріңізбен және қызметке деген адалдықтарыңызбен дәлелдеулеріңіз қажет", – деді Академия бастығы полиция полковнигі Қалижан Қобландин жаңа курсанттарға үндеу жасай отырып.
Курсанттар үшін бұл күн ата-аналары мен жақындары үшін де ерекше мәнге ие болды. Балаларының ант қабылдағанына куә болған ата-аналар жас курсанттарға ақ тілектерін білдірді.
Ал бүгінгі сапта тұрған жас курсанттар үшін алда бірнеше жылдық оқу, кәсіби дайындық және болашақ қызметке қалыптасу кезеңі тұр.