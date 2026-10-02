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Қоғам

Шығыста қараусыз қалған қарбыз алқабы табылды

Шығыста қараусыз қалған қарбыз алқабы табылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 12:45 Сурет: pexels
Өскемен тұрғындары алқапта қараусыз қалған қарбыз егістігін байқады, деп хабарлайды Zakon.kz.

YK-news.kz жазуынша, қарбыз алқабы Қалбатау ауылының маңында орналасқан. Жарияланған кадрларда алқапта жатқан жүздеген қарбызды көруге болады. Оларды құстар шоқып жеп жатыр.

"Қарбыздары қызыл, тәтті, ала бер, қалағаныңша", – деді видео авторы.

Қарбыздардың неліктен жиналмағаны және өнімді алқапта кім қалдырғаны әзірге белгісіз. Басылым бұл көріністің бір жағынан таңғаларлық, екінші жағынан көңілге қаяу түсіретінін атап өтті. Себебі дастарқанға түсуі мүмкін болған өнім біртіндеп құстардың жеміне айналып жатыр.

2026 жылғы 29 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова биыл Қазақстанда шамамен 23 млн тонна астық жинау жоспарланып отырғанын хабарлады. Оның айтуынша, биылғы өнім рекордтық көрсеткіштерден төмен болғанымен, орташа деңгейден жоғары болады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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