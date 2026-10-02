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Қоғам

Алматыда тонауға күдікті үш адам ұсталды: бірінен белгісіз зат табылды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматыда екі ер адам мен әйел адам тонау күдігімен ұсталды. Алайда тінту кезінде полицейлер олардың бірінен белгісіз зат тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 1 қазанда Абай даңғылы мен Қонаев көшесінің қиылысында ер адамға белгісіз адамдар шабуыл жасаған. Жәбірленушінің айтуынша, күдіктілер күш қолданамыз деп қорқытып, оның ұялы телефонын, құлаққабын және ақшасын алып кеткен.

Күдіктілер ұсталғанымен, оқиға мұнымен аяқталмаған.

"Жеке тінту кезінде күдіктілердің бірінен өсімдік тектес зат табылды. Алынған үлгі сараптамаға жіберілді. Мамандар оның құрамын, шығу тегін және кімге тиесілі екенін анықтауы керек", – деп хабарлады Алматы қаласы ПД.

Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктілер полицияға жеткізілді. Тергеу барысында олардың әрқайсысының рөлі мен оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

Бұған дейін Алматы полициясы түнгі сағат үште қаланың дәмханаларының біріне жалаңаш күйде кіріп кеткен басқа қаладан келген баланың оқиғасына қатысты түсініктеме берген болатын. Кейін баланың Талғар қаласында іздеуде болғаны анықталған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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