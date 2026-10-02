Қостанайлық әйел зейнетақы жинағынан 16 млн теңгені заңсыз шығарған
Меңдіқара аудандық сотының анықтауынша, сотталушы 2025 жылғы қараша мен 2026 жылғы қаңтар аралығында "MARTEBE CLINIC" ЖК арқылы қаражатты заңсыз шығарудың әдіс-тәсілін ұйымдастырған. Бұл ретте ол кәсіпкердің медициналық қызмет көрсетуге лицензиясы жоқ екенін білген.
Біржолғы зейнетақы төлемін алушылармен жасалған шарттарға сәйкес, оларға клиникада медициналық қызмет көрсетілгені көрсетілген.
"Қаражат ЖК-нің есепшоттарына түскен. Кейін ол сомалар алушыларға немесе олардың өздері көрсеткен банк деректемелері бойынша басқа адамдарға қайта аударылған", – деп хабарлады 2026 жылғы 1 қазанда соттың баспасөз қызметі.
Заңсыз аударымдардың жалпы сомасы 16 млн теңгеден асты. Сотта айыпталушы кінәсін толық мойындады.
Оған 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Алайда оның кәмелетке толмаған балаларының болуына байланысты жазаны орындау 5 жылға кейінге қалдырылды. Сонымен қатар сотталған әйелден мемлекет кірісіне заңсыз алынған 16 млн 432 мың теңге өндірілді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.