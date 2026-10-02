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Қоғам

Қостанайлық әйел зейнетақы жинағынан 16 млн теңгені заңсыз шығарған

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 14:08 Фото: Zakon.kz
Қостанай облысында сот ақысын беріп, зейнетақы төлемдерін заңсыз шығаруды ұйымдастырған әйелге қатысты үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Меңдіқара аудандық сотының анықтауынша, сотталушы 2025 жылғы қараша мен 2026 жылғы қаңтар аралығында "MARTEBE CLINIC" ЖК арқылы қаражатты заңсыз шығарудың әдіс-тәсілін ұйымдастырған. Бұл ретте ол кәсіпкердің медициналық қызмет көрсетуге лицензиясы жоқ екенін білген.

Біржолғы зейнетақы төлемін алушылармен жасалған шарттарға сәйкес, оларға клиникада медициналық қызмет көрсетілгені көрсетілген.

"Қаражат ЖК-нің есепшоттарына түскен. Кейін ол сомалар алушыларға немесе олардың өздері көрсеткен банк деректемелері бойынша басқа адамдарға қайта аударылған", – деп хабарлады 2026 жылғы 1 қазанда соттың баспасөз қызметі.

Заңсыз аударымдардың жалпы сомасы 16 млн теңгеден асты. Сотта айыпталушы кінәсін толық мойындады.

Оған 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Алайда оның кәмелетке толмаған балаларының болуына байланысты жазаны орындау 5 жылға кейінге қалдырылды. Сонымен қатар сотталған әйелден мемлекет кірісіне заңсыз алынған 16 млн 432 мың теңге өндірілді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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