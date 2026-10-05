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Қоғам

Абай мен Саин көшелерін ҮАААЖ-ға дейін ұзарту жұмыстары қалай жүріп жатыр: жаңа кадрлар жарияланды

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 10:24 Фото: primeminister.kz
Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Абай даңғылы мен Саин көшесін Үлкен Алматы айналма автомобиль жолына (ҮАААЖ) дейін ұзарту жұмыстарының барысымен, сондай-ақ жол желісін дамытуға бағытталған өзге жобалармен танысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 4 қазанда жұмыстардың жай-жапсарын баяндады:

"Абай даңғылы мен Саин көшесінде жер учаскелерін сатып алу, инженерлік желілерді көшіру және жол негізін салу жұмыстары жалғасып жатыр. Негізгі міндет – жыл соңына дейін көлік қозғалысын ашуға қажетті жұмыстарды аяқтау".

Радиалды жолдарды ҮАААЖ-ға дейін ұзарту Алматы мен оның агломерациясының көлік жүйесін дамыту үшін маңызды екені атап өтілді.

Жобалар Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес жүзеге асырылып жатыр.

Сондай-ақ қала әкімі Жұбанов, Солтүстік айналма, Хмельницкий және Мұқанов көшелерін ұзарту жұмыстарының барысын тексерді.

Осы жобаларға жауапты тұлғаларға құрылыс жұмыстарына кірісу үшін жер учаскелерін сатып алу мен инженерлік коммуникацияларды көшіруді жеделдету тапсырылды.

Жол желісін дамыту жұмыстары көлік жүктемесінің артуы мен қала қажеттіліктерін ескере отырып жалғасып жатыр.

Сонымен қатар әкімдік жол нысандарын жұмыс бабымен аралау сәтінен видео жариялады. Онда Абай даңғылы мен Саин, Жұбанов, Хмельницкий, Мұқанов және Солтүстік айналма көшелерін ұзарту жұмыстары көрсетілген.

2026 жылғы 2 қазанда Алматыда жаңа тоғай пайда болатыны белгілі болды. Негізгі жұмыстарды 2027 жылы аяқтау жоспарланып отыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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