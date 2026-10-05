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Қоғам

Сенаттың бұрынғы депутаты Көлік министрлігіне қызметке тағайындалды

Сенаттың бұрынғы депутаты Көлік министрлігіне қызметке тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 16:37 Сурет: gov.kz
Амангелді Нұғманов Қазақстанның Көлік министрлігі Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Бұған дейін ол ҚР Парламенті Сенатының депутаты болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 5 қазанда ҚР Көлік министрлігі хабарлады.

"Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитетінің төрағасы бұйрығымен Нұғманов Амангелді Шайхоллаұлы комитет төрағасының орынбасары болып тағайындалды", – делінген хабарламада.

Амангелді Нұғманов 1967 жылғы 3 сәуірде Ақтөбе облысында дүниеге келген. Ақтөбе ауыл шаруашылығы техникумын, "Қайнар" университетін үздік бітірген. Сондай-ақ Венгриядағы Будапешт қаласында орналасқан Құқық қорғау органдарының халықаралық академиясында және ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында білім алған.

Еңбек жолын ауыл шаруашылығы өндірісі саласында бастаған. Кеден органдары жүйесінде инспектордан бастап аумақтық департаменттердегі басшылық қызметтерге дейін көтерілді. Әр жылдары Астана, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды және Павлодар облыстары бойынша кедендік бақылау департаменттерін басқарды.

2010-2012 жылдары "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ басқарма төрағасының басқарушы директоры – басқарма мүшесі қызметін атқарып, корпоративтік байланыстар, инвестиция тарту, құқықтық және кадрлық қамтамасыз ету мәселелеріне жетекшілік етті.

Кейін Батыс Қазақстан облысы бойынша тексеру комиссиясының төрағасы, Астана және Ақтөбе облыстары бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменттерінің басшысы, Ақтөбе облысы әкімінің аппарат басшысы, сондай-ақ Ақтөбе облыстық мәслихатының төрағасы қызметтерін атқарды.

2023 жылғы 25 қаңтардан 2026 жылғы 1 шілдеге дейін ҚР Парламенті Сенатының депутаты болды.

Еске салайық, бүгін, яғни, 5 қазанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар өкімге қол қойды. Оған сәйкес, Айтқұрман Омарбеков Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – ҚР Қарулы күштері Бас штабының бастығы, Азамат Хасенов Мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары – Айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы, ал Азамат Есқараев ҚР Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік-құқық бөлімі меңгерушісі болып тағайындалды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Айдар Төлетайұлы Жарылғанов Қазақстан Республикасының әділет вице-министрі болып тағайындалды. Бұл туралы Үкіметтің Баспасөз қызметі хабарлайды. 1978 жылы Абай облысы, Семей қаласында дүниеге келген. «Семей» мемлекеттік университетін, «Әділет» жоғары құқық мектебін бітірген. Еңбек жолын 1999 жылдың маусым айында Астана қаласы, «Ақ Орда» жобалау-құрылыс компаниясы ЖШС инженері болып бастаған. 2001–2002 жылдары — ҚР Мемлекеттік кірістер министрлігінің Заң департаментінің жетекші маманы. 2002–2007 жылдары — ҚР Қаржы министрлігінің жетекші маманы, бас маманы, бөлім бастығы, басқарма бастығының орынбасары. 2007–2008 жылдары — ҚР Президент Әкімшілігі Заңнама және құқықтық сараптама бөлімінің бас сарапшысы. 2008–2023 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігі мемлекеттік құқық бөлімінің сарапшысы, консультанты, инспекторы, сектор меңгерушісі болып қызмет етті. 2023 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік-құқықтық бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды.
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