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Қоғам

Алматыда бірнеше көшеде жол опырылып, көлік қозғалысы қиындады

Алматыда жаңбыр мен LRT құрылысына байланысты асфальт опырылып түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 16:43 Сурет: Instagram/kemaro.kz
Алматылықтар 2026 жылғы 4 қазан түнінде және 5 қазан таңертең жолдарда күтпеген кедергілерге тап болды. Қаланың кей учаскелерінде асфальт опырылып, шұңқырлар пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кей жерлерде шұңқырлардың үлкен болғаны сонша, оған жеңіл көліктермен қатар автобустар да түсіп кеткен. Момышұлы көшесінде жағдай күрделі болды. Асфальттың опырылуына байланысты түннен бері бұл аумақта көлік кептелісі пайда болған.

Оқиға куәгерлері қозғалысты жеңілдету үшін қолда бар заттармен ойықтарды уақытша жабуға тырысқан. Жағдайды видеоға түсірген қала тұрғындарының айтуынша, таңертең автобустардың қозғалысы қиындап, адамдар аялдамалардан кете алмай қалған.

Асфальт басқа учаскелерде де опырылған. 5 қазан таңертең Розыбакиев-Төле би көшелерінің қиылысында пайда болған шұңқырларға ескерту ретінде бұтақтар қойылған.

Төле би-Масанчи көшелерінің қиылысында да автобус шұңқырға түсіп кеткен.

Алматы қаласының Жол инфрақұрылымын дамыту басқармасы жағдайға қатысты түсініктеме берді.

"Алматыда LRT жобасын іске асыру аясында Момышұлы және Төле би көшелерінің жекелеген учаскелерінде инженерлік желілерді қайта құру жұмыстары жүргізілді. Жауын-шашынның көп түсуіне байланысты кей жерлерде топырақ шөгіп, көлік қозғалысы қиындады. Қазіргі уақытта мердігер ұйым қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оған негізді нығыздау және көліктің қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін уақытша шара ретінде фрезерленген асфальтбетон қолдану кіреді", – деп хабарлады басқарма.

Ведомство өкілдері ауа райы тұрақталғаннан кейін асфальтбетон жабыны технологиялық талаптарға сәйкес қалпына келтірілетінін атап өтті.

Бұған дейін, 30 қыркүйек пен 1 қазанда Алматыда Төле би – Розыбакиев қиылысында құрылыс жұмыстарына байланысты көлік қозғалысы шектелген еді.

18 қыркүйекте жеңіл рельсті көлік желісінің (LRT) алғашқы рельстерін төсеу жұмыстары басталғаны хабарланған.

4 қазанда ауа райының нашарлап, жауын-шашынның мол түсуіне байланысты Алматының коммуналдық және жедел қызметтері күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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