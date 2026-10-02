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Қоғам

Алматыда Байсейітова көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы шектеледі

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 16:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматының Бостандық ауданында 2026 жылғы 3 қазан сағат 09:00-ден 5 қазан сағат 20:00-ге дейін Байсейітова көшесінің Абай даңғылынан №45 үйге дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы жылу жүйесі" ЖШС мәліметінше, шектеу магистральдық жылу желісіндегі жөндеу жұмыстары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін енгізіледі.

Жөндеу жұмыстары жылыту маусымында төтенше жағдайлардың туындау қаупін барынша азайтуға бағытталған.

Компания өкілдері уақытша қолайсыздық үшін кешірім сұрап, тұрғындарды түсіністік танытуға шақырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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