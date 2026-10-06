#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
453.65
509.99
5.31
Қоғам

Премьер-министр кен орындарында ЖИ қолдануды тапсырды

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 15:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 6 қазанда Үкімет отырысында елдің энергетикалық жүйесін цифрландыру деңгейі жеткіліксіз екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Премьердің айтуынша, бұл мәселе бірыңғай телеметрияның, біріктірілген деректер мен аналитикалық құралдардың болмауынан білінеді.

"Жаңа жобалар бұл мәселені шешуге бағытталған. Энергетикалық жүйе болжамды цифрлық алгоритмдер негізінде басқаруға көшуі керек. Бұл түрлі жағдайларға жедел ден қоюға, апаттардың алдын алуға және энергетикалық нысандар жұмысының сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Осыған байланысты Энергетика министрлігі саланың негізгі нысандары мен ақпараттық жүйелерін деректерді Energy Command Center жүйесіне шығара отырып, бірыңғай цифрлық контурға біріктіруді қамтамасыз етуі қажет. Ағымдағы жылдың соңына дейін негізгі нысандарға цифрлық түгендеу жүргізіп, салалық деректердің құрамы, сапасы және берілуіне қойылатын бірыңғай талаптарды бекіту қажет", – деді Бектенов.

Ол мұнай-газ саласында кен орындарының жетілуі және өндіруі қиын қорлардың үлесі артып келе жатқан кезде рентабельділік пен технологиялық тиімділікті сақтау мәселесі өзекті болып отырғанын атап өтті.

"Жасанды интеллект технологиялары мен цифрлық егіздерді енгізу іс жүзінде өзінің тиімділігін көрсетіп отыр және өндірістік процестерді басқарудың негізгі стандартына айналуы тиіс. Энергетика министрлігіне "Самұрық-Қазына" қорымен және "ҚазМұнайГаз" компаниясымен бірлесіп, бұл шешімдерді барлық өндірістік активтерге ауқымды түрде енгізуді қамтамасыз етуді тапсырамын. 2028 жылдың соңына дейін 12 негізгі кен орнында цифрлық егіздерді толық іске қосу қажет", – деп тапсырды премьер-министр.

Бұған дейін Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Қазақстанда ЖИ шенеуніктерді алмастыра ала ма деген сұраққа пікір білдірген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
16:31, Бүгін
Бектенов Абай облысы әкімінің орынбасарын тәртіптік жауапкершілікке тартуды тапсырды
Олжас Бектенов
14:39, 15 қыркүйек 2026
Бектенов жылжымайтын мүлік жобаларында токендеуді қолдануды тапсырды
Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги
15:05, Бүгін
Қазақстанда көлік ағынын интеллектуалды басқару жүйесі енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
21:36, Бүгін
Появился видеообзор матча Лиги наций УЕФА Казахстан - Фарерские острова
Фото: КФФ
21:30, Бүгін
Джон ван’т Шкип прокомментировал ничью Казахстана с Фарерскими островами
Фото: КФФ
21:14, Бүгін
Сборную Казахстана освистали в Астане после ничьей с Фарерскими островами
Фото: КФФ
20:55, Бүгін
Сборная Казахстана сыграла вничью с Фарерскими островами в Лиге наций УЕФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: