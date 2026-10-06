Кісі өлтіру 11%-ға азайды: ІІМ отбасылық зорлық-зомбылықпен күрес нәтижесін жариялады
Тоғыз айда отбасылық жанжал шығарған 90 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 18,4%-ға көп. Оның ішінде 25 мың адам әкімшілік қамауға алынды.
73 мыңнан астам қорғау нұсқамасы шығарылды. Нұсқамалар мен сот белгілеген шектеулерді бұзғаны үшін 20,5 мың адам жауапкершілікке тартылды.
"Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін дағдарыс орталықтарына балалары бар 4,5 мың әйел орналастырылды. Отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері бойынша жүгінулер саны 1,2 мыңға азайды. Осы саладағы қылмыстық құқық бұзушылықтар 10,4%-ға, оның ішінде кісі өлтіру фактілері 11%-ға төмендеді", – деп айтылды отырыста.
Министр бөлімшелердің жұмысын зорлық-зомбылықты ерте кезеңде анықтауға, қорғау шараларының сақталуын бақылауға және қайталама жағдайлар қаупі бар отбасылармен жеке жұмыс жүргізуге бағыттауды тапсырды.
Отырыста елдегі жол қауіпсіздігі мәселесі де талқыланды. 2026 жылдың басынан бері қауіпті дрифт жасаудың 386 фактісінің жолы кесіліп, 59 құқық бұзушы қамауға алынды. Жалпы жолдарда Жол қозғалысы ережелерін бұзудың 11,9 млн фактісі анықталды.