"Таза Қазақстан" жобасы аясында 321 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды: ІІМ шараларды күшейтеді
ІІМ басшысының айтуынша, Президенттің "Таза Қазақстан" бастамасын іске асыру жеке бағыт ретінде жалғасып жатыр. Тоғыз айда қоғамдық орындарды ластау және абаттандыру ережелерін бұзуды қоса алғанда, 321 мыңнан астам құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Полицияның әрекет етуі нәтижесінде 1 318 рұқсат етілмеген қоқыс орны жойылды. Тұрмыстық және құрылыс қалдықтарын заңсыз шығару фактілерінің де жолы кесіліп жатыр.
"Мемлекет басшысы атап өткендей, "Таза Қазақстан" ұғымы көшелердің тазалығынан әлдеқайда кең. Бұл – мінез-құлық мәдениеті, өзара құрмет және заңды сақтау. Қоғамдық орындарды ластау, вандализм және мүлікті бүлдіру фактілерінің алдын алу мен жолын кесу шараларын күшейтуді тапсырамын", – деді Ержан Сәденов 2026 жылғы 6 қазанда өткен ҚР ІІМ алқа отырысында.
Оның айтуынша, вандализмге, заңсыз жазулар мен граффитиге қарсы шаралар күшейтілді.
Жыл басынан бері 12 мыңнан астам граффити өшіріліп, шамамен 5,8 мың әкімшілік іс қозғалды. Волонтерлермен бірлесіп 13 мыңға жуық профилактикалық іс-шара өткізілді.
Министр мұндай құқық бұзушылықтардың жолын жүйелі түрде кесуді және ғимараттарға заңсыз жазу жазғаны үшін жауапкершілікті күшейту жөніндегі түзетулерді әзірлеуді жеделдетуді тапсырды.
Сондай-ақ ІІМ басшысы отбасылық зорлық-зомбылықпен күрес нәтижесі туралы есеп беріп, Қазақстан жолдарында не болып жатқанын айтты. 2026 жылғы 24 қыркүйекте ҚР ІІМ "Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында ғимараттарды бүлдіру және оларға заңсыз граффити салу фактілерінің жолын кесу бойынша жұмысты күшейткені белгілі болды.