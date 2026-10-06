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Қоғам

"Маған өте ауыр тиді": Алматыда жігіт бұрынғы сүйіктісін жеке суреттерін жариялаймын деп қорқытқан

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 17:10 Фото: pexels
Алматыда жігітімен айырылысқаннан кейін жас қызды бұрынғы сүйіктісі жеке суреттерін интернетте жариялаймын деп қорқытқан. Оқиға полицияға жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы полиция департаментінің мәліметінше, 6 қазанға қараған түні "102" нөміріне қала тұрғыны хабарласқан. Ол бұрынғы жігітінің жеке суреттерін желіге таратамын деп қорқытып жатқанын айтқан.

Оқиға орнына Алмалы аудандық полиция басқармасының қызметкерлері барған.

"Жастар арасында жанжал болғаны анықталды. Екі тарап та мән-жайды анықтау үшін полиция басқармасына жеткізілді. Қазір оқиғаның өзге де мән-жайлары анықталып жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша тиісті шаралар қабылданады", – делінген полиция хабарламасында.

Полиция жариялаған видеода жас жігіт болған жағдайға қатысты өз түсініктемесін берген.

"Біздің қарым-қатынасымыз өте маңызды болды. Екеуіміздің айырылысқанымыз маған өте ауыр тиді", – деді ол.
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Айдос Қали
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