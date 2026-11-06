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Оқиғалар

Алматыда әйелді аңдып, қорқытқан ер адам ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 16:05 Фото: Zakon.kz
Алматы тұрғыны бұрынғы қарым-қатынасын тоқтатқаннан кейін де мазасын алған ер адамның қудалауына, жасырын нөмірлерден жасалған қоңыраулар мен физикалық күш қолдану қаупіне тап болды. Қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаның мән-жайын айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жәбірленуші полицияға жүгініп, ер адам қарым-қатынас аяқталғанын қабылдай алмай, оны қайта-қайта мазалағанын мәлімдеген. Ол әйелге қоңырау шалып, хабарлама жазып, үйі мен жұмыс орнына келіп, жеке кездесуге мәжбүрлеген.

Полиция департаментінің мәліметінше, заңсыз қудалау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған.

"Тергеу барысында хат алмасу скриншоттары тәркіленіп, іс материалдарына тіркелді. Күдіктінің өзі заңсыз қудалау жасағанын мойындады", – деп хабарлады Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі.

Қазіргі уақытта күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

"Адамды өз еркіне қарсы қайта-қайта мазалау, байланыс орнатуға тырысу және оның жеке өміріне жүйелі түрде араласу – сезімнің көрінісі емес, заң бойынша қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатын әрекет. Сталкинг үшін заңда жауапкершілік қарастырылған. Егер осындай жағдайға тап болсаңыз, қоқан-лоққыны елемей қоймай, дер кезінде полицияға жүгініңіз", – деп ескертті Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі.

Айта кетейік, 4 қарашада Ақтауда да осындай оқиға болғанын жазған едік. Қалалық сот сталкинг жасады деп айыпталған ер адамға қатысты үкім шығарды. Бірнеше ай бойы әйелді үздіксіз қудалап, аңдыған қала тұрғыны қылмыстық жазаға тартылды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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