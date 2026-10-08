Досымен бәстесіп, сұлулық салонының әйнегін сындырған ер адам Алматыда ұсталды
Сурет: Instagram/almaty.police
Алматыда екі ер адамның бәстесуі полиция шақыртуға және олардың бірінің ұсталуына әкелді. Оқиғаның мән-жайын 2026 жылғы 7 қазанда қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицияның мәліметінше, Пушкин көшесіндегі сұлулық салондарының бірінің әйнегі сындырылған.
"Таңғы сағат төрт шамасында Медеу ауданының тұрғындарынан "102" пультіне оқиға туралы хабарлама түсті. Куәгерлер белгісіз ер адамның витрина әйнегін сындырып, ғимарат ішіне кіргенін хабарлады. Оқиға орнына "Буран-617" патрульдік экипажы дереу жетті. Полицейлер күдіктіні сол жерде ұстады", – деп хабарлады Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Тәртіп сақшыларының мәліметінше, ер адам мас болған.
"Ол өз әрекетін күтпеген жайтпен түсіндірді: досымен әйнекті сындырып, салонға кіре алатынына бәстескенін айтты. Бәс шартын орындағанымен, әрекетінің салдарынан құтыла алмады. Ұсталған азамат полицияға жеткізілді. Оқиға бойынша тексеру жүргізіліп жатыр, оның әрекетіне құқықтық баға беріледі", – делінген полиция хабарламасында.
Полиция ер адамның түнгі әрекеті үшін заң алдында жауап беретінін атап өтті.
2026 жылғы 7 қазанда Алматыдағы тұрғын үй кешенінің күзетшісі шлагбаум жанында жүргізушімен жанжалдасып, оған балағат сөздер айтқаны үшін қамауға алынғаны белгілі болды. Полицияның мәліметінше, оқиға кешкі уақытта тұрғын үй кешендерінің біріне кіреберісте болған.
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