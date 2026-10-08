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Қоғам

"Қанша ауыртпалық әкелгенімді түсіндім": Филиппин азаматы Қазақстанда түрмеге түскені туралы айтты

«Қанша ауыртпалық әкелгенімді түсіндім»: Филиппин азаматы Қазақстанда түрмеге түскені туралы айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 09:36 Сурет: ҚАЖД баспасөз қызметі
Абай облысындағы әйелдер колониясынан ұрлық жасағаны үшін үш жарым жылға бас бостандығынан айырылған 33 жастағы Филиппин азаматы рақымшылықпен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 7 қазанда өңірдің ҚАЖД баспасөз қызметі мәлімдеді.

Департамент мәліметінше, шетелдік азамат Қазақстанға бес жыл бұрын жұмыс істеу үшін келген. Осы уақыт бойы оның туған елінде анасы мен сіңлісі күткен.

Колонияда әйел режим талаптарын сақтап, тігін өнерін меңгерген және қазақ тілін үйренген. Ол "Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы" заңға сәйкес босатылды.

Бостандыққа шыққаннан кейін бірден көші-қон қызметінің қызметкерлері оны елден шығару рәсімін бастады.

Әйел жасаған қылмысына өкінетінін айтып, түрмеде өткізген жылдар өмірге деген көзқарасын түбегейлі өзгерткенін жеткізді.

"Бүгін мен үшін ерекше күн. Мен өмірімді қайта бастап жатқандай сезінемін. Бес жыл бойы туғандарымды көрмедім. Қазір ең қатты қалайтыным – үйге тезірек барып, анам мен сіңлімді құшақтау. Отбасыма қанша ауыртпалық әкелгеніме және оларды алаңдатқаныма қатты өкінемін. Қазақстанға жұмыс істеуге кетіп бара жатқанда анама жұмыс істеп, оған көмектесіп, отбасымызды қолдаймын деп уәде берген едім. Алғашқы үш жылда бәрі жақсы болды. Кейін өмірім күрт өзгеріп, колонияға түстім. Осы уақыт ішінде көп нәрсені қайта ойладым. Бостандықты, отбасын және жақын адамдардың сенімін бағалаудың қаншалықты маңызды екенін түсіндім. Үйге оралып, бәрін қайта бастауға мүмкіндік бергеніне ризамын. Елге барған соң міндетті түрде жұмыс тауып, тек адал еңбекпен ақша табамын", – деді ол.

Мекеме әкімшілігінің мәліметінше, шетелдік азамат жазасын өтеу кезінде өзін жақсы жағынан көрсетіп, өмірін өзгертуге шын ниетімен ұмтылған.

"Оның елге оралуы жаңа бастама болады деп үміттенеміз. Ал алған дағдылары болашақта жұмыс тауып, өз бетінше өмір сүруіне көмектеседі", – деді мекеме бастығының орынбасары Ақмарал Қайранова.

Бұған дейін Қазақстанның көлік полициясы көші-қон заңнамасының сақталуын бақылауды күшейткені хабарланған болатын.

2026 жылдың басынан бері көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 3043 шетелдік әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның 2801-і Қазақстан аумағында болу ережесін бұзған.

Сот шешімімен 837 заң бұзушы Қазақстан аумағынан шығарылған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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