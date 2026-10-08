#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
447.14
500.35
5.24
Қоғам

Ақтөбеде туысының 19 млн теңгесін алдап алған ер адам 6 жылға сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 10:55 Фото: Zakon.kz
Ақтөбе тұрғыны туысынан аялдама павильонын саламын деп 19 млн теңге алған. Алайда ер адам алған қаржының басым бөлігін букмекерлік кеңседе ұтылып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 7 қазанда "Диапазон" газетінің жазуынша, ақтөбелік кәсіпкер алаяқтықтың құрбаны болған. Ол әпкесінің күйеуі Әділеттен сауда павильонын салуға жер телімін тауып беруді сұраған.

Әділет супермаркет маңында осындай жер телімі бар екенін, оны жалға алуға болатынын айтқан. Кәсіпкер келіскеннен кейін ол құжаттарды рәсімдеуге, мемлекеттік баж төлеуге және басқа да шығындарға ақша сұрай бастаған.

"Әйел оған шамамен 7 млн теңге берген. Алайда кейін ай сайын 240 мың теңге жалдау ақысын төлеу керегін біліп, бұл жерді алудан бас тартқан. Әділет ақшаны қайтармай, басқа жерден бірнеше жер телімінің бірін таңдауды ұсынған", – делінген хабарламада.

Кәсіпкер аялдама жанындағы "Әлия" жерінен сауда павильонын салуды таңдаған. Туысы оған құжаттарды рәсімдеуге, құрылыс материалдарын сатып алуға және павильонның өзін салуға көмектесуге уәде берген.

Әйел оған сеніп, тіпті өз атынан іс жүргізу үшін сенімхат берген. Алайда Әділет әртүрлі қажеттіліктерге сылтау айтып, одан ақша сұрауын жалғастыра берген. Сондай-ақ құжаттарды рәсімдеп жатқаны және павильонның қаңқасы салынып жатқанын көрсететін фотосуреттер жіберген.

"Алайда әйел Әділетке 19 млн теңгеден астам ақша бергеннен кейін ғана жер телімі де, павильон да болмайтынын түсінген. Бастапқыда ол істі жария еткісі келмей, бәрін бейбіт жолмен шешкісі келген, өйткені олар туыс болған", – делінген іс материалдарында.

Әділет ақшаны қайтармаған соң, оған қатысты алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Сотта ол әйелден алған ақшаның басым бөлігін құмар ойындарға жұмсағанын мойындады.

Жәбірленуші туысын кешірмей, одан 19 млн теңгені қайтаруды талап етті. Сот Әділетті алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 6 жылға бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар сот оны туысына келтірілген шығынды өтеуге міндеттеді.

Бұған дейін 2026 жылғы 6 қазанда Астанада бір жыл бойы Қытайдан көлік алуды армандаған клиенттерді алдаған автосалонның бұрынғы басшысына үкім шыққаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
16:40, 03 қараша 2025
Қостанай облысында әйелі мен енесін аяусыз өлтірген ер адам 19 жылға сотталды
Полиция заң бұзған адамды ұстады
16:32, 23 мамыр 2024
Зейнеткерлердің 9 млн теңгесін алдап алған ақмолалық ұсталды
ақша
01:14, 05 желтоқсан 2023
Шымкентте қазақстандықтардың 56 млн теңгесін алдап алған әйел сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Кристина Шумекова
12:04, Бүгін
Пятикратная чемпионка мира среди юниоров Шумекова дебютирует на ЧРК среди взрослых
Пётр Ян
11:41, Бүгін
"Лучшие выступления ещё впереди": Ян о дальнейшей карьере после боя с Двалишвили
Макс Ферстаппен рассказал об отношении к возможному переходу в &quot;Феррари&quot;
11:27, Бүгін
Макс Ферстаппен рассказал об отношении к возможному переходу в "Феррари"
Алдияр Ансат на церемонии награждения
11:12, Бүгін
"Золотой дубль" оформил участник шахматной Олимпиады Алдияр Ансат на чемпионате Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: