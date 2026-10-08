Ақтөбеде туысының 19 млн теңгесін алдап алған ер адам 6 жылға сотталды
2026 жылғы 7 қазанда "Диапазон" газетінің жазуынша, ақтөбелік кәсіпкер алаяқтықтың құрбаны болған. Ол әпкесінің күйеуі Әділеттен сауда павильонын салуға жер телімін тауып беруді сұраған.
Әділет супермаркет маңында осындай жер телімі бар екенін, оны жалға алуға болатынын айтқан. Кәсіпкер келіскеннен кейін ол құжаттарды рәсімдеуге, мемлекеттік баж төлеуге және басқа да шығындарға ақша сұрай бастаған.
"Әйел оған шамамен 7 млн теңге берген. Алайда кейін ай сайын 240 мың теңге жалдау ақысын төлеу керегін біліп, бұл жерді алудан бас тартқан. Әділет ақшаны қайтармай, басқа жерден бірнеше жер телімінің бірін таңдауды ұсынған", – делінген хабарламада.
Кәсіпкер аялдама жанындағы "Әлия" жерінен сауда павильонын салуды таңдаған. Туысы оған құжаттарды рәсімдеуге, құрылыс материалдарын сатып алуға және павильонның өзін салуға көмектесуге уәде берген.
Әйел оған сеніп, тіпті өз атынан іс жүргізу үшін сенімхат берген. Алайда Әділет әртүрлі қажеттіліктерге сылтау айтып, одан ақша сұрауын жалғастыра берген. Сондай-ақ құжаттарды рәсімдеп жатқаны және павильонның қаңқасы салынып жатқанын көрсететін фотосуреттер жіберген.
"Алайда әйел Әділетке 19 млн теңгеден астам ақша бергеннен кейін ғана жер телімі де, павильон да болмайтынын түсінген. Бастапқыда ол істі жария еткісі келмей, бәрін бейбіт жолмен шешкісі келген, өйткені олар туыс болған", – делінген іс материалдарында.
Әділет ақшаны қайтармаған соң, оған қатысты алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Сотта ол әйелден алған ақшаның басым бөлігін құмар ойындарға жұмсағанын мойындады.
Жәбірленуші туысын кешірмей, одан 19 млн теңгені қайтаруды талап етті. Сот Әділетті алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 6 жылға бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар сот оны туысына келтірілген шығынды өтеуге міндеттеді.
Бұған дейін 2026 жылғы 6 қазанда Астанада бір жыл бойы Қытайдан көлік алуды армандаған клиенттерді алдаған автосалонның бұрынғы басшысына үкім шыққаны хабарланған болатын.