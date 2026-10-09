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Қоғам

Алматыда ұсталған танысын "арашаламақ" болған әйел полиция қызметкерлеріне шабуыл жасады

Алматыда ұсталған танысын &quot;арашаламақ&quot; болған әйел полиция қызметкерлеріне шабуыл жасады , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 13:45 Сурет: Instagram/almaty.police
Алматының Наурызбай ауданындағы Әбішев көшесінде орналасқан азық-түлік дүкендерінің бірінде ұрлық жасау әрекеті күдіктінің ұсталуымен аяқталды. Бұл туралы 2026 жылғы 8 қазанда Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, ер адам дүкенде мармеладтың ақысын төлегенімен, сусабынды киімінің астына жасырып алып шықпақшы болған.

"Дүкенге екі ер адам кірген. Алдымен алкоголь өнімдері тұрған сөрелерге, кейін тұрмыстық химия бөліміне барған. Кассада олардың бірі тек мармеладтың ақысын төлеп, сусабынды киімінің астына жасырған. Дүкен қызметкерлері күдіктеніп, тауарды тексергеннен кейін полиция шақырған. Оқиға орнына учаскелік инспектор мен жедел-тергеу тобы келген. Ұсталған ер адамды танысы "арашаламақ" болған. Әйел жанжал шығарып, полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен", – деп хабарлады Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Мәліметке сәйкес, екі адам да Наурызбай аудандық полиция басқармасына жеткізілген. Енді олардың әрқайсысы өз әрекеті үшін жауап береді. Оқиғаға заң аясында құқықтық баға беріледі.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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