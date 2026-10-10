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Қоғам

Тоқаев Саят Исановты Қазақстанның Арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы етіп тағайындады

Тоқаев Саят Исановты Қазақстанның Арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы етіп тағайындады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2026 10:10 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Саят Исановты Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің Арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы етіп тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті құжат Ақорданың ресми сайтында жарияланды.

"Мемлекет басшысының өкімімен Исанов Саят Серікқазыұлы Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің Арнайы операциялар күштерінің қолбасшысы болып тағайындалды", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Саят Исанов Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің Арнайы операциялар күштері қолбасшысының орынбасары қызметін атқарған. Ол кезде подполковник әскери атағы болған.

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