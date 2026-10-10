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Қоғам

Өскеменде үш ер адам ҚАЖ мекемесіне күмәнді түйіншек лақтырмақ болған

Өскеменде үш ер адам ҚАЖ мекемесіне күмәнді түйіншек лақтырмақ болған, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2026 16:54 Сурет: polisia.kz
Өскеменде Ұлттық ұланның сарбазы қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінің аумағына тыйым салынған заттарды өткізу әрекетінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға түнгі уақытта болған. 6699 әскери бөлімінің мерзімді әскери қызметшісі, қатардағы Еркін Серіков кезекшілік кезінде мекеме қоршауының сыртында жүрген үш ер адамды байқайды.

Сарбаз дереу дабыл қағып, қарауыл бастығына хабарлаған. Мұны байқаған ер адамдар оралған түйіншекті қоршаудың сыртындағы бақылау-із кесу жолағына тастап, оқиға орнынан қашуға тырысқан.

Алайда ұландықтар мен мекеме қызметкерлерінің жедел әрекетінің арқасында күдіктілер ұсталды.

Түйіншекті тексеру барысында жасыл түсті, өзіне тән иісі бар өсімдік тектес зат табылған. Тәркіленген зат құзырлы органдарға тапсырылды. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша тексеру жүргізіліп жатыр.

Айта кетейік, Ұлттық ұланның әскери қызметшілері қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін тәулік бойы күзетеді. Олардың қырағылығы тыйым салынған заттарды мекеме аумағына жеткізу әрекеттерінің алдын алуға мүмкіндік береді.

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Айдос Қали
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