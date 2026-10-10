Қазақстанда қолайсыз ауа райы күтіледі: қай өңірлерде ескерту жарияланды
Ақтөбе облысының солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады, ал батысында, оңтүстігінде және орталығында төтенше өрт қаупі бар.
Жетісу облысында солтүстік-шығыстан жел соғады. Күндіз Алакөл көлдері ауданында желдің екпіні 17-22 м/с-қа жетеді. Облыстың шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Атырау облысының батысында және оңтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, ал оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Атырау қаласында төтенше өрт қаупі бар.
Маңғыстау облысының батысында және орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Қарағанды қаласында да тұман болады.
Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде және орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазған қаласында да төтенше өрт қаупі бар.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан және оңтүстіктен жел соғады. Күндіз облыстың батысы мен солтүстігінде желдің екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Көкшетау қаласында да оңтүстік-батыстан және оңтүстіктен жел соғып, күндіз екпіні 15-20 м/с болады.
Қостанай облысының батысында және солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан және батыстан жел соғады. Күндіз облыстың батысы мен солтүстігінде желдің екпіні 15-20 м/с болады. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Өскемен қаласында да тұман болады.
Абай облысының солтүстігінде және орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі. Семей қаласында да тұман болады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында және солтүстігінде түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде желдің екпіні 15-20 м/с-қа жетеді. Петропавл қаласында түнде және таңертең тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні күндіз 15-20 м/с болады.
Түркістан облысында солтүстік-шығыстан жел соғады. Облыстың солтүстігінде және таулы аудандарында желдің екпіні 15-20 м/с болады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде және шығысында түнде және таңертең тұман күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде және шығысында жоғары өрт қаупі сақталады. Орал қаласында да тұман болады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғып, облыстың солтүстік-шығысында және таулы аудандарында желдің екпіні 15-20 м/с-қа жетеді.
Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман күтіледі. Павлодар қаласында да тұман болады.