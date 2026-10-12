Ақтау тұрғындары автобустардың лық толуына байланысты наразылық танытты
Lada.kz басылымының 2026 жылғы 11 қазандағы мәліметінше, қала тұрғындары қарбалас уақытта №3А және №3Б бағытындағы автобустарға міну мүмкін болмай қалатынын айтады.
Жолаушылар лық толы салонда, турасын айтқанда, консерві қалбырына тығылғандай күйде жүруге мәжбүр.
"Біз не үшін төлейміз? Осылай қысылып тұру үшін бе?" – деп наразы болды тұрғындар.
Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мәліметінше, тұрақты жолаушылар тасымалының 11 бағытына қатынайтын автобустардың саны күн сайын бақылауда болады.
Ведомствоның хабарлауынша, жұмыс күндері №3А және №3Б бағыттарына 18 автобус, ал демалыс күндері 14 автобус шығарылады. Аталған бағыттар бойынша автобустардың жалпы қозғалыс аралығы – 6-8 минут. Ал әр бағыттың жеке қозғалыс аралығы 15 минутты құрайды.
Алайда шенеуніктер жолаушылар автобустардың шамадан тыс толып кетуіне тап болатын түскі уақытта олардың санын көбейту жоспарланып отырған-отырмағаны туралы сұраққа жауап бермеді.
Айта кетейік, 2026 жылғы 28 қыркүйекте Алматыда үш автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгеретіні хабарланған болатын.