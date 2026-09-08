Алматылық қоғамдық көліктер оқу жылының басталуына дайын болмай қалды
Оқу жылының басталуымен автобустар мен троллейбустарға түсетін салмақ айтарлықтай артқан. Таңертең оқушылар мен студенттер сабаққа асықса, кешке жұмыс істейтіндер мен студенттер үйлеріне қайтады. Осыған байланысты қарбалас уақытта автобустардың іші адамға лық толып, орын жетіспей жатыр.
Әсіресе метро станцияларының, мектептер мен жоғары оқу орындарының маңынан қоғамдық көлікке отыру қиын. Бұл мәселенің алдын алу үшін қыркүйектен бастап, бағыттарға қосымша 500 автобус шығарылған. Соған қарамастан автобустағы "кептеліс" басылар емес.
Алматылықтар да жағдайға наразылық білдіруде.
"Автобусқа кейде кірудің өзі қиын, студенттер өте көп. Әрине, студенттердің қала үшін пайдасы зор, әсіресе біздің аудан студенттер көп шоғырланған жерде орналасқан. Бірақ шынын айтқанда, 1 қыркүйектен бастап қоғамдық көлік мәселесі қиындап кетті", – дейді қала тұрғыны.
Тағы бір тұрғынның айтуынша, автобусқа сыймаған адамдарды кейде сыртқа итеріп шығарады.
"Көбіне автобустан адамдардың итеріп шығарған кездері болды. Соның кесірінен сабаққа кешігесің", – деді ол.
Жолаушылардың айтуынша, оқу жылы басталғалы студенттер саны әсіресе №38 автобус пен №11 троллейбус бағыттарында көбейген. Университеттер орналасқан көшелермен жүретін көліктер таңертең үнемі толып қалады.
Бұл мәселеге автобус жүргізушілері де назар аударған. Автобус іші адамға толған кезде жүргізушілер баяуырақ әрі абайлап жүруге мәжбүр. Ал қарбалас уақыттағы кептеліс жағдайды одан әрі қиындатады.
"Қыркүйектен бастап мектеп оқушылары мен студенттер көбейді. Автобусқа адам сыймай жатыр. Сондықтан баяуырақ жүруге тура келеді. Соның салдарынан кешігеміз, белгіленген кестеге үлгермей қаламыз", – деді автобус жүргізушісі Мадияр Әбілдаев.
Алматы әкімдігінің мәліметінше, қоғамдық көліктер оқу жылы басталғандағы жолаушылар ағынының артуына алдын ала дайындалған. Қазір қала бағыттарында 3700-ден астам автобус жұмыс істейді, оның 500-і – қосымша көліктер.
Мамандардың айтуынша, әдетте қоғамдық көлікпен айына шамамен 1 млн жолаушы жүреді. Ал қыркүйек айында бұл көрсеткіш шамамен үштен бірге артады.
"Жолаушылар ағыны өзгеріп отырады. Алғашқы екі аптада адамдар өздеріне ыңғайлы бағыттарды таңдайды. Әдетте айырмашылық шамамен 400 мың сапарды құрайды. Яғни жолаушылар саны 400 мыңға артады", – деді Алматы қаласының Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының бас маманы Ержан Шегебаев.
Алдағы уақытта қосымша автобустарды бағыттардан алып тастау жоспарланып отырған жоқ. Олар нақты жолаушылар ағынына қарай бөлінеді. Егер белгілі бір бағытта жолаушылар көбейсе, қажет болған жағдайда ол жерге қосымша автобустар шығарылады.
Мәселені шешу үшін басқа да шаралар қарастырылып жатыр.
"Қоғамдық көлікті дамытумен қатар, көлік инфрақұрылымын дамыту жұмыстары да жүргізілуде. Жаңа автобус жолақтарын ұйымдастыру, жоспарланған құрылыстар аясында көлік тораптарын салу, метро желілерін, LRT және SkyTrain жүйелерін дамыту көзделген. Осы шаралардың барлығы кешенді түрде қала тұрғындарының қала ішінде кедергісіз қозғалуына мүмкіндік береді", – деді Шегебаев.
Мамандардың болжауынша, алдағы бірнеше аптада қала тұрғындары жаңа оқу жылына бейімделіп, автобустардағы адам көптігі біртіндеп азаюы мүмкін.
Бұған дейін Алматы әкімдігі 1 қыркүйектен бастап қоғамдық көлік жұмысын күшейтетінін, мектеп автобустарын іске қосып, жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша қосымша шаралар қабылдайтынын хабарлаған. Алғашқы екі аптада бағыттарға шамамен 500 қосымша автобус шығарылып, метро пойыздарының саны 11-ден 13-ке көбейтілді.
Айта кетейік, 1 қыркүйекте қала тұрғындары күткендей жолдарда көлік кептелісі болған жоқ. Алайда метро ішінде адамдардың үлкен кептелісі байқалды.